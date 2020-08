Putin Mengusulkan Pertemuan Puncak Online Negara-negara Kesepakatan Nuklir Iran untuk Menghindari Bentrokan Embargo Senjata PBB

US Navy allegedly shows members of the Iranian military boarding a civilian tanker WILA en route to the UAE.JPG

IslamTimes - Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengusulkan untuk mengadakan pertemuan puncak online yang menampilkan Iran, Jerman dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pertemuan itu akan fokus pada bagaimana menghindari konflik atas embargo senjata PBB atas Tehran.

Diskusi tentang masalah Iran di DK PBB menjadi semakin tegang, kata presiden Rusia pada hari Jumat (14/8) dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kremlin.Resolusi yang disponsori AS yang akan memperpanjang embargo tanpa batas waktu diajukan ke Dewan Keamanan pada hari Kamis (13/8), tetapi telah ditolak pada hari Jumat setelah ditentang oleh Rusia dan China yang memiliki hak veto.Embargo senjata, yang akan berakhir pada bulan Oktober, telah disepakati berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan apa yang disebut kelompok P5 + 1, yang terdiri dari anggota tetap DK PBB Rusia, China, Inggris, Prancis, AS, dan Jerman. Dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), kesepakatan itu akan mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan keringanan sanksi.Namun, pemerintahan Trump secara sepihak keluar dari kesepakatan pada 2018, dan sejak itu memberlakukan kembali semua sanksi yang ditangguhkan di bawahnya, serta memberlakukan sanksi tambahan.Ketegangan antara Washington dan Tehran meningkat pada hari Kamis, ketika Komando Pusat AS mengatakan bahwa dua kapal militer Iran dan sebuah helikopter telah menyusul dan menaiki kapal tanker minyak berbendera Liberia di Selat Hormuz, yang menyediakan satu-satunya jalur laut dari Teluk Persia ke laut terbuka. Seorang pejabat CENTCOM anonim mengatakan kepada AP bahwa Iran telah menyandera kapal itu selama lima jam.Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS mengkonfirmasi bahwa AS telah menyita lebih dari satu juta barel bahan bakar Iran di atas empat kapal tanker yang menuju ke Venezuela, menyombongkan diri sebagai penyitaan terbesar yang pernah ada dan memicu tuduhan "pembajakan" dari Tehran.[IT/r]