Iran Mendesak DK PBB Untuk Melawan Larangan Senjata 'Ilegal' AS

Misi Permanen Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York telah meminta Dewan Keamanan untuk menahan langkah "ilegal" dan "niat buruk" oleh Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata Republik Islam Iran.Dalam siaran pers pada hari Kamis, misi Iran mengatakan rancangan resolusi AS ditujukan untuk menangani kebijakan dalam negeri AS.Ini menggambarkan rancangan resolusi AS yang diusulkan untuk memperpanjang larangan senjata Iran sebagai bagian dari kebijakan domestik AS dan mendesak Dewan Keamanan untuk berdiri teguh melawan tawaran Amerika."Rancangan resolusi AS, yang disajikan dalam pelanggaran berat Resolusi Dewan Keamanan 2231, ditujukan untuk menangani kebijakan domestik AS dan tidak ada hubungannya dengan menjaga perdamaian dan keamanan internasional," kata misi tersebut.“Rancangan resolusi merusak integritas, otoritas, dan kredibilitas Dewan Keamanan; dan lebih luasnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, multilateralisme, supremasi hukum dan diplomasi, ”tambahnya.(IT/TGM)