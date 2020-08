Apa Yang Diharapkan Eropa Dari Hasil Pemilu AS 2020?

IslamTimes- Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pemimpin Eropa ingin Biden menang, mereka tidak mengharapkan kembalinya hubungan transatlantik lama dari periode Perang Dingin atau bahkan ke masa pemerintahan Obama.

Kemenangan Donald Trump pada tahun 2016 merupakan kejutan nyata bagi sekutu Eropa di AS. Saat itu, sejumlah politisi dan pakar merasa bisa menunggu 4 tahun untuk menjadi "presiden yang baik". 4 tahun kemudian, Eropa kembali dihadapkan pada pertanyaan tentang apa yang diharapkan dari para kandidat dan apakah hasil pemilu AS dapat menyelamatkan "hubungan transatlantik lama yang baik".Terlepas dari kenyataan bahwa para pemimpin politik Eropa menghindari berbicara tentang kandidat mana yang lebih disukai bagi mereka, jelas bahwa negara-negara terkemuka UE ingin Joe Biden menang dan takut akan kemenangan Donald Trump. Secara khusus, Jerman percaya bahwa jika Trump menang, hubungan antara UE dan AS, Jerman, dan AS akan menghadapi "Zaman Es". Negara-negara Eropa khawatir bahwa terpilihnya kembali Trump dapat menyebabkan tarif baru (misalnya, pada mobil). ), terhadap krisis WTO dan bahkan mengancam masa depan NATO.Namun, ada juga pengecualian. Beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur memperlakukan Trump dengan lebih baik. Meskipun hubungan Eropa-Amerika memburuk secara umum setelah kemenangan Trump, hubungan Amerika-Polandia telah meningkat pesat. Trump tidak mengkritik kebijakan mitranya dari Polandia. Warsawa terkesan dengan sikap keras Trump terhadap Rusia, apalagi Polandia ingin mengerahkan tambahan kontingen militer Amerika (Fort Trump) di wilayahnya. Hubungan pribadi yang baik antara Donald Trump dan Presiden Polandia Andrzej Duda juga menjadi faktor penting. Terpilihnya kembali Trump akan bermanfaat bagi Warsawa, ia akan mencoba memperkuat perannya sebagai mediator antara Washington dan Brussels.Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pemimpin Eropa ingin Biden menang, mereka tidak mengharapkan kembalinya hubungan transatlantik lama dari periode Perang Dingin atau bahkan ke masa pemerintahan Obama.Jika calon Demokrat menang, beberapa perbaikan diprediksi, pertama-tama, dimulainya kembali partisipasi AS dalam beberapa organisasi dan perjanjian internasional, misalnya, WHO dan Perjanjian Iklim Paris. Mengenai dimulainya kembali "kesepakatan dengan Iran", para ahli Jerman mengungkapkan harapan yang hati-hati, tetapi sayangnya, tidak ada keyakinan penuh bahwa Biden akan memperbarui JCPOA.Eropa tidak mengharapkan perubahan mendasar dalam kebijakan perdagangan proteksionis Amerika (termasuk berakhirnya sengketa bea cukai dengan UE) dan kebijakan sanksi. Pertama, sanksi terhadap Nord Stream 2 dan China merupakan gagasan politik Kongres, dan kedua, Biden juga dikenal karena sikap kritisnya terhadap kebijakan Beijing dan proyek Nord Stream 2. Negara-negara UE yang berbeda memiliki perasaan yang berbeda di antara solidaritas kandidat Demokrat dengan Trump atas pipa Nord Stream 2. Pemimpin Uni Eropa, Jerman, sangat tidak puas dengan posisi Amerika dan menganggap sanksi terhadap pipa gas sebagai perwujudan proteksionisme Amerika, upaya memaksa Eropa untuk membeli LNG Amerika. Sebaliknya, Polandia dan sebagian negara Baltik dan CEE mendukung retorika Trump, mereka diyakinkan bahwa jika Biden menang, kebijakan Amerika tidak akan berubah.(IT/TGM)