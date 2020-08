Iran: AS Harus Berhenti Mempermalukan Dirinya Sendiri Di DK PBB

IslamTimes- Sebelumnya pada hari Sabtu, dalam tweet terpisah dalam bahasa Persia, dia menulis isolasi Amerika Serikat saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam 75 tahun sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Terlepas dari semua perjalanan, tekanan, dan upaya, Amerika Serikat hanya mampu membuat negara kecil yang menemaninya.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri meminta pemerintah AS untuk berhenti menjadikan dirinya lebih terisolasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa.“Komunitas internasional, sekali lagi dan dengan suara yang jelas menolak upaya AS yang sembrono dan sia-sia untuk merusak kredibilitas DK PBB. The American –Regime harus mengambil pelajaran dari kegagalan total dan berhenti mempermalukan diri sendiri di PBB, jika tidak maka akan terisolasi, bahkan lebih dari sekarang ", Seyyed Abbas Mousavi tweet dalam bahasa Inggris.Sebelumnya pada hari Sabtu, dalam tweet terpisah dalam bahasa Persia, dia menulis isolasi Amerika Serikat saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam 75 tahun sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Terlepas dari semua perjalanan, tekanan, dan upaya, Amerika Serikat hanya mampu membuat negara kecil yang menemaninya.”Mousavi juga mengingatkan "Tadi malam, diplomasi aktif Iran, bersama dengan kekuatan hukum JCPOA mengalahkan AS di Dewan Keamanan untuk kedua kalinya."(IT/TGM)