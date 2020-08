Laporan: Roket Menghantam Kamp Taji Irak yang Menampung Pasukan Koalisi Pimpinan AS

US soldiers walk around at the Taji base complex.jpg

IslamTimes - Setidaknya dua roket tak berpandu jatuh di dalam pangkalan militer Taji Irak yang menampung pasukan AS, media lokal melaporkan, mengutip militer negara itu. Tidak ada informasi tentang kerusakan atau potensi korban yang segera tersedia.

Kamp Taji, yang terletak sekitar 27 km (17 mil) utara ibukota Irak, diserang roket pada Sabtu (15/8) malam. Setidaknya dua proyektil jatuh di dalam pangkalan, militer Irak mengkonfirmasi kepada media lokal.Meskipun tidak ada laporan tentang kerusakan atau korban yang tersedia, citra yang belum dikonfirmasi yang beredar secara online menunjukkan bahwa serangan itu mungkin telah memicu kebakaran di pangkalan.Pangkalan Taji, serta kompleks militer lainnya yang digunakan oleh koalisi pimpinan AS, telah berulang kali diserang dalam beberapa bulan terakhir. Insiden terparah terjadi pada Maret, ketika dua tentara AS dan satu tentara Inggris tewas di pangkalan itu, sementara belasan personel lainnya, termasuk tentara Irak, terluka.Rantai serangan terhadap fasilitas yang menampung pasukan AS dipicu oleh pembunuhan seorang jenderal Iran Qassem Soleimani dan wakil komandan Pasukan Mobilisasi Populer Irak (PMF) awal Januari lalu.Dua pejabat tinggi itu tewas dalam serangan pesawat nir awak di luar bandara Baghdad.[IT/r]