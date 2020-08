Intelektual Arab dan Palestina Mengumumkan Boikot Acara Budaya dan Penghargaan di UEA

Islam Times - Dalam sebuah langkah protes menentang kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) yang dicapai hari Kamis, beberapa intelektual Arab dan Palestina mengumumkan boikot budaya dan penghargaan acara yang akan diselenggarakan di UEA.

Dilansir situs Wafa kemarin, novelis Maroko Al Zahra Rmeij, dalam tweet mengumumkan pengunduran diri dari Penghargaan Buku Sheikh Zayed dengan menarik pencalonannya untuk novel "The Waiting Hall" sebagai solidaritas dengan rakyat Palestina "dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kembali tanah mereka yang dirampas dan membangun kebebasan mereka dan negara merdeka."Novelis Maroko Abu Yousef Taha juga mengumumkan pengunduran diri dari Penghargaan Buku Sheikh Zayed karena alasan yang sama.Penyair dan penulis Ahmed Abu Salim juga mengumumkan dalam sebuah tweet penarikan nominasi novelnya "Promethana" untuk Booker Prize, dan boikotnya terhadap semua kegiatan budaya di UEA, menyerukan kepada semua intelektual Arab untuk mengikutinya.Fotografer Palestina Muhammad Badarneh mengumumkan bahwa dia telah menarik partisipasinya dari pameran "Point of View 8", yang akan diadakan pada 29 Agustus di UEA.[IT