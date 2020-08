Trump: AS Akan Memicu Mekanisme Sanksi 'Snapback' PBB terhadap Iran Minggu Depan

Donald Trump, US President.jpg

IslamTimes - Sebelumnya, pemerintahan Trump menyuarakan penentangannya terhadap penolakan Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. Terlepas dari keputusan DK PBB, Washington menegaskan bahwa mereka akan menepati janjinya untuk "tidak berhenti" mencegah Iran membeli dan menjual senjata di pasar internasional.

Presiden AS Donald Trump menyatakan selama konferensi pers Sabtu (15/8) bahwa Amerika Serikat "akan melakukan snapback" dari mekanisme sanksi terhadap Iran, setelah Dewan Keamanan PBB menolak perpanjangan embargo senjata AS di negara itu.Menjawab pertanyaan "Kapan Anda akan memicu pembatalan sanksi terhadap Iran?", Trump berkata: "Ya, kami tahu pemungutan suara apa yang akan dilakukan, tetapi kami akan melakukan snapback. Anda akan menontonnya minggu depan "."Mekanisme snapback," yang dimaksud oleh Trump adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015. Ia mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali hukuman pada Iran jika melanggar komitmen nuklir berdasarkan kesepakatan dan jika kekhawatiran yang diajukan oleh penandatangan tidak diselesaikan dalam 30 hari oleh panel penyelesaian sengketa.Sejak apa yang disebut snapback dipertimbangkan di JCPOA, yang dikeluarkan Trump secara sepihak pada 2018, banyak ahli percaya bahwa Gedung Putih tidak dapat menggunakan mekanisme tersebut.[IT/r]