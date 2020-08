Netanyahu Kecam Keputusan 'Skandal' DK PBB Karena Tidak Memperpanjang Embargo Senjata atas Iran

Benjamin Netanyahu- Israeli Prime Minister -.jpg

IslamTimes - Pada hari Jumat (14/8), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak rancangan resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran tanpa batas waktu, yang semula diharapkan oleh kesepakatan nuklir Iran menjelang berakhirnya pada bulan Oktober, dengan mengatakan rancangan tersebut tidak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk diadopsi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Sabtu (15/8) menggambarkan keputusan Dewan Keamanan PBB untuk tidak mengizinkan perpanjangan embargo senjata di Iran sebagai "memalukan", menambahkan bahwa Tel Aviv akan terus bekerja sama erat dengan Amerika Serikat untuk menolak apa yang dia gambarkan sebagai " agresi Iran".“Keputusan Dewan Keamanan PBB untuk tidak memperbarui embargo senjata terhadap Iran adalah sebuah skandal. Terorisme dan agresi Iran mengancam kedamaian kawasan dan seluruh dunia. Alih-alih menentang penjualan senjata, DK PBB mendorong mereka,” kata Netanyahu, dikutip oleh kantornya.“Kami akan terus bertindak dalam kerjasama yang erat dengan AS dan negara-negara di kawasan untuk memblokir agresi Iran. Negara Zionis Israel akan terus bertindak dengan kekuatan penuh terhadap siapa pun yang berusaha merusak keamanannya."Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengecam penolakan DK PBB terhadap resolusi AS, mencatat bahwa pemerintahan Trump akan terus melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa Iran tidak dapat membeli dan menjual senjata di pasar internasional.[IT/r]