Trump Pertimbangkan untuk Ampuni Snowden

Edward Snowden (Reuters).

Islam Times - Presiden Donald Trump mengatakan akan mempertimbangkan untuk memberi pengampunan kepada pelapor Edward Snowden menjelang penyelenggaraan pemilu presiden November mendatang.

“Saya akan melihat itu dengan sangat cermat,” kata Trump saat konferensi pers di resor golfnya di Bedminster, New Jersey sebagaima dilansir YahooNews.Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional, telah tinggal di pengasingan di Moskow sejak melarikan diri dari AS enam tahun lalu setelah membocorkan informasi tentang agen mata-mata paling rahasia di negara itu dan program mereka.Pengungkapannya memicu perdebatan tentang pemerintah yang menyadap, sebagian kalangan memujinya sebagai pahlawan dan yang lain memanggilnya pengkhianat.Trump mengatakan dia "tidak begitu menyadari situasi Snowden," tetapi orang-orang di sayap kiri dan kanan pecah suara terkait mantan kontraktor."Sepertinya itu keputusan terpisah," katanya. "Banyak orang berpikir dia harus diperlakukan berbeda, dan orang lain berpikir dia melakukan hal yang sangat buruk."Trump mengangkat masalah pengampunan Snowden dalam sebuah wawancara minggu ini dengan New York Post.“Ada banyak orang yang menganggap dia tidak diperlakukan dengan adil. Maksud saya, saya mendengarnya, "kata Trump.The Post melaporkan bahwa Trump melakukan jajak pendapat kepada anggota stafnya tentang apakah akan membiarkan Snowden kembali ke AS dari Rusia tanpa masuk penjara.Trump juga mengatakan banyak orang memihak Snowden.Dalam wawancara tersebut, Trump membenarkan pembicaraan tentang pengampunan dengan sekali lagi mengeluh tentang penyelidikan FBI terhadap hubungan antara kampanyenya dan orang Rusia yang berusaha untuk ikut campur dalam pemilihan presiden 2016. Dia mengatakan tidak adil bahwa orang-orang seperti mantan Direktur FBI James Comey bebas sementara Snowden berada dalam ketidakpastian hukum.Snowden sendiri menyambut baik pertimbangan Trump, tweet pada hari Jumat."Terakhir kali kami mendengar Gedung Putih mempertimbangkan pengampunan adalah tahun 2016, ketika Jaksa Agung yang pernah menuntut saya mengakui bahwa, secara seimbang, pekerjaan saya dalam mengungkap sistem pengawasan massal NSA yang tidak konstitusional adalah 'layanan publik'. "Jaksa federal mengajukan pengaduan pidana terhadap Snowden pada tahun 2013, menuduhnya melakukan pencurian, "komunikasi informasi pertahanan nasional yang tidak sah" dan "komunikasi yang disengaja tentang informasi intelijen komunikasi rahasia kepada orang yang tidak berwenang."Pada akhir 2016, Presiden Barack Obama mengatakan dia tidak akan mempertimbangkan pengampunan sampai Snowden berhenti melarikan diri dari hukum.[IT/AR]