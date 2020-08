AS Tidak Dalam Posisi Untuk Meminta Mekanisme Snapback JCPOA 

IslamTimes- Presiden AS Donald Trump berjanji pada hari Sabtu untuk menggunakan teknik kontroversial, sehari setelah Dewan Keamanan PBB menolak resolusi yang dirancang Amerika untuk memperpanjang embargo senjata Iran.

Uni Eropa mengatakan Amerika Serikat bukan lagi pihak dalam kesepakatan nuklir 2015 dan karena itu tidak dapat memaksa pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran melalui apa yang disebut mekanisme "snapback" yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.Presiden AS Donald Trump berjanji pada hari Sabtu untuk menggunakan teknik kontroversial, sehari setelah Dewan Keamanan PBB menolak resolusi yang dirancang Amerika untuk memperpanjang embargo senjata Iran."Kami akan melakukan snapback," kata Trump saat konferensi pers di klub golfnya di New Jersey, menambahkan, "Anda akan menyaksikannya minggu depan.""Snapback" dibayangkan jika Iran terbukti melanggar perjanjian nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang mana Trump secara sepihak menarik negaranya pada Mei 2018.AS mengedarkan memo enam halaman Kamis lalu dari pengacara Departemen Luar Negeri, mengklaim bahwa Amerika Serikat tetap menjadi bagian dari Resolusi Dewan Keamanan 2015 2231, yang mendukung kesepakatan itu, dan masih memiliki hak untuk menggunakan ketentuan snapback."Mengingat AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 dan tidak berpartisipasi dalam struktur atau aktivitas JCPOA apa pun, AS tidak dapat dianggap sebagai peserta JCPOA," kata juru bicara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, Minggu."Karena itu kami menganggap bahwa AS tidak dalam posisi untuk menggunakan mekanisme yang disediakan untuk peserta JCPOA (seperti yang disebut snapback)," kantor berita Jerman DPA mengutip juru bicara Uni Eropa mengatakan.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada hari sebelumnya mengecam upaya AS untuk menerapkan mekanisme snapback, dengan mengatakan, "Snapback Amerika adalah ilegal dan tidak dapat diterima dan Amerika tahu mereka tidak dapat menggunakan snapback.”(IT/TGM)