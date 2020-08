Zarif: Snapback AS Tak Berdasarkan Hukum Dan Akan Gagal

IslamTimes- "Kami akan melakukan snapback," kata Trump saat konferensi pers di klub golfnya di New Jersey. "Anda akan menyaksikannya minggu depan."

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengecam upaya AS untuk menggunakan mekanisme kontroversial untuk secara sepihak mengembalikan sanksi terhadap Teheran - sebuah langkah yang berdampak besar bagi kesepakatan nuklir Iran."Snapback Amerika adalah ilegal dan tidak dapat diterima dan Amerika tahu mereka tidak dapat menggunakan snapback," kata Zarif dalam upacara di ibu kota Teheran pada hari Minggu.Presiden AS Donald Trump berjanji pada hari Sabtu untuk menggunakan teknik tersebut, sehari setelah Dewan Keamanan PBB dengan keras menolak resolusi Amerika untuk memperpanjang embargo senjata Iran."Kami akan melakukan snapback," kata Trump saat konferensi pers di klub golfnya di New Jersey. "Anda akan menyaksikannya minggu depan.""Snapback" diharapkan jika Iran terbukti melanggar perjanjian nuklir 2015. Trump menarik diri dari perjanjian, yang dikenal sebagai JCPOA, pada 2018. Namun AS mengedarkan memo enam halaman Kamis dari pengacara Departemen Luar Negeri. , mengklaim bahwa Amerika Serikat tetap menjadi bagian dari resolusi Dewan Keamanan 2015 yang mendukung kesepakatan tersebut dan masih memiliki hak untuk menggunakan ketentuan snapback.Zarif dengan tegas menepis anggapan tersebut. "Snapback Amerika sangat ilegal sehingga tidak dapat diterima, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menggunakannya," tegasnya."Kita seharusnya tidak berpikir bahwa jika mereka mengatakan sesuatu dengan keras dan mengulanginya, mereka benar," tambah Zarif.Duta Besar Iran Majid Takht Ravanchi mengatakan pada hari Sabtu bahwa AS berusaha menggunakan embargo senjata "sebagai dalih untuk membunuh JCPOA selamanya melalui mekanisme snapback.”Zarif mengenang kembali pada 8 Mei 2018, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton "sangat gembira telah merusak JCPOA" sehingga ia dengan bangga membual selama konferensi pers di Gedung Putih bahwa "Kami bukan lagi anggota JCPOA untuk menggunakan mekanisme snapback. '”"Risalah tersebut masih ada di situs Gedung Putih kecuali mereka pergi dan menghapusnya," kata diplomat top Iran itu.Lima penandatangan JCOPA lainnya - Rusia, China, Inggris Raya, Prancis, dan Jerman - tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut, dan diplomat dari beberapa negara ini telah menyuarakan keprihatinan bahwa perpanjangan embargo senjata akan menyebabkan Iran keluar dari perjanjian dan kecepatan nuklir. meningkatkan program energi nuklirnya.Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengulangi pernyataan China setelah pemungutan suara bahwa karena AS tidak lagi menjadi pihak dalam perjanjian 2015, maka "tidak memenuhi syarat untuk meminta Dewan Keamanan meminta snapback."Dia mengatakan mayoritas anggota dewan "percaya upaya AS tidak memiliki dasar hukum.""Jika AS bersikeras terlepas dari opini internasional, itu akan gagal seperti hari ini," kata Zhang dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa pemungutan suara menunjukkan "bahwa unilateralisme tidak menerima dukungan dan intimidasi akan gagal."(IT/TGM)