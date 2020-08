AS Kirim Truk Bermuatan Perlatan Militer Dan Bala Bantuan Logistik Ke Suriah 

IslamTimes- Penyeberangan perbatasan Al-Walid, yang dikenal di Suriah sebagai al-Tanf, adalah salah satu dari tiga penyeberangan perbatasan resmi antara Suriah dan Irak.

Amerika Serikat telah mengirimkan konvoi truk yang membawa senjata dan pasokan logistik ke provinsi Hasakah yang berpenduduk Kurdi yang kaya minyak di Suriah, kata sebuah laporan media lokal.Kantor berita resmi SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan pada hari Minggu bahwa militer AS membawa truk bermuatan peralatan militer dan logistik di provinsi itu melalui penyeberangan perbatasan al-Walid dan sedang menuju pangkalan yang diduduki AS di kota Shaddadi, provinsi kaya minyak.Penyeberangan perbatasan Al-Walid, yang dikenal di Suriah sebagai al-Tanf, adalah salah satu dari tiga penyeberangan perbatasan resmi antara Suriah dan Irak.Juga pada Kamis lalu, konvoi 40 truk AS, sarat dengan militer dan bala bantuan logistik, tiba di wilayah Suriah yang sama.Peningkatan militer dilaporkan merupakan bagian dari persaingan Washington dengan beberapa sekutu regionalnya untuk mempertahankan kendali atas cadangan minyak Suriah dan menjarah sumber daya alamnya.Sejak akhir Oktober 2019, Amerika Serikat telah mengerahkan kembali pasukan ke ladang minyak yang dikendalikan oleh tentara bayaran Kurdi di Suriah timur, yang bertentangan dengan perintah Presiden Donald Trump sebelumnya untuk menarik semua pasukan di sana.(IT/TGM)