AS Mempertimbangkan Penyebaran Rudal Tingkat Menengah Di Asia Untuk Melawan China

Amerika Serikat dilaporkan berusaha untuk memobilisasi dukungan dari sekutunya di Asia untuk mengerahkan rudal jarak menengah di negara mereka untuk melawan apa yang disebutnya sebagai "ancaman langsung" dari persenjataan nuklir China.Washington bermaksud untuk "terlibat dalam pembicaraan dengan teman dan sekutu kita di Asia mengenai ancaman langsung yang ditimbulkan oleh penumpukan nuklir China, tidak hanya untuk Amerika Serikat tetapi juga untuk mereka, dan jenis kemampuan yang kita perlukan untuk mempertahankan aliansi di masa depan, "kata Marshall Billingslea, utusan khusus presiden AS untuk pengendalian senjata, dalam sebuah wawancara dengan harian keuangan terbesar Jepang - Nikkei.Billingslea mengatakan rudal jelajah jarak menengah, non-nuklir dan yang diluncurkan dari darat sedang dikembangkan di AS, dan peletakan rudal tersebut dimulai pada Agustus 2019 setelah Washington menarik diri dari Perjanjian Pasukan Intermediate-Range Nuclear (INF) dengan Rusia, yang melarang senjata semacam itu.Senjata itu adalah "senjata jenis kemampuan defensif yang diinginkan dan dibutuhkan oleh negara-negara seperti Jepang di masa depan," tambahnya.Rudal baru tersebut dikatakan memiliki jangkauan 1.000 kilometer, yang berarti bahwa itu perlu dikerahkan di suatu tempat di Asia untuk dapat mencapai China sebagai tindakan penanggulangan potensial.Billingslea juga menggarisbawahi dalam wawancaranya bahwa berbagai cabang militer AS sedang mengembangkan senjata hipersonik, yang bergerak dengan kecepatan lima kali kecepatan suara dan menimbulkan masalah bagi sistem pertahanan rudal tradisional.Senjata hipersonik di kawasan Asia-Pasifik "akan memastikan bahwa sekutu kami dan teman-teman kami serta mitra kami dilindungi dan bahwa China tidak dapat terlibat dalam pemerasan militer, karena mencoba untuk menarik kembali perbatasan dan otoritas," kata Billingslea.Billingslea, yang terlibat dalam pengembangan kebijakan keamanan di bawah Presiden Donald Trump, dikenal memiliki pandangan hawkish tentang China dan bertindak sebagai orang yang ditunjuk AS dalam negosiasi dengan Rusia menuju perjanjian nuklir baru.(IT/TGM)