Trump Telah Melakukan Kejahatan Terburuk Terhadap Bangsa Iran

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa Donald Trump, Presiden AS saat ini, telah melakukan 'kejahatan dan permusuhan terburuk' terhadap bangsa Iran.Berbicara dalam rapat kabinet pada Minggu malam, Rouhani berterima kasih kepada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Iran dalam menetralkan upaya anti-Iran AS dan menegaskan kembali bahwa pemerintah AS adalah pengganggu dan pelanggar hukum dan peraturan internasional.Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menguraikan laporan komprehensif tentang kegagalan memalukan Amerika Serikat dalam menyetujui resolusi untuk memperpanjang embargo senjata Iran di Dewan Keamanan PBB.Presiden AS saat ini telah melakukan kejahatan terburuk terhadap bangsa bangsawan Iran, Presiden Rouhani menyoroti.Dengan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, dan memberlakukan kembali sanksi secara ilegal, pemerintahan Trump tidak hanya melanggar hak-hak rakyat Iran tetapi juga melanggar martabat perjanjian bersama yang ditandatangani dengan beberapa negara, lanjutnya.Tanpa malu-malu, pemerintah AS membunuh komandan tertinggi Iran Letnan Jenderal Soleimani di Irak dan menerima tanggung jawab untuk melakukan tindakan keji ini, keluh Rouhani.