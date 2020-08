Pelosi Panggil Parlemen AS Dari Reses untuk Hadapi Trump Dengan Tuduhan Sabotase Layanan Pos

Nancy Pelosi, House Speaker.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump telah menghadapi tuduhan dari Demokrat karena "menyabotase" surat suara dalam pemilihan presiden mendatang karena keengganannya untuk mendanai Layanan Pos AS atas penentangannya terhadap pemungutan suara melalui surat, yang, menurut presiden, dapat menyebabkan penipuan pemilu.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi telah memanggil Dewan Perwakilan Rakyat AS dari istirahat liburannya untuk kembali ke sesi, juga memanggil Kepala Kantor Pos dan ketua Dewan Gubernur Layanan Pos untuk bersaksi di depan Kongres.Menurut pernyataan dari kantor Pelosi, perubahan operasional baru-baru ini di Layanan Pos "memperlambat pengiriman surat dan membahayakan integritas pemilu"."Itulah sebabnya saya menyerukan kepada DPR untuk kembali ke sidang akhir minggu ini untuk memberikan suara pada 'Delivering for America Act' yang dikemukakan oleh Ketua Komite Pengawasan dan Reformasi [Carolyn] Maloney, yang melarang Layanan Pos menerapkan perubahan apa pun pada operasi atau tingkat layanan itu sudah diberlakukan pada 1 Januari 2020, " kata Pelosi.Dia meminta ketua DPR, Ron Johnson, untuk memulai audiensi dengan Jenderal Postmaster Trump yang baru diangkat, Louis DeJoy dan Ketua Dewan Gubernur USPS Mike Duncan "secepatnya minggu depan"."Presiden telah secara eksplisit menyatakan niatnya untuk memanipulasi Layanan Pos untuk menolak akses pemilih yang memenuhi syarat ke surat suara dalam mengejar pemilihan ulangnya sendiri. Yang mengkhawatirkan, Jenderal Postmaster - donor besar Trump - telah bertindak sebagai kaki tangan kampanye Presiden untuk curang dalam pemilu, saat ia meluncurkan perubahan operasional baru yang menurunkan standar pengiriman dan menunda pengiriman surat," kata Pelosi.[IT/r]