Menyingkirkan Dolar: Fintech Penting untuk Memuluskan Penggunaan Emas sebagai Alat Bayar

Glint (South China Morning Post).

Islam Times - Ide dan langkah untuk menyingkirkan dolar sebagai alat bayar internasional sudah dikemukakan dan hingga kini terus menggelinding, dengan sekalangan pihak yang pro dan kontra. Neil Newman dalam artikel yang dilansir South China Morning Post hari ini menulis bahwa untuk memuluskan pemakaian emas, harus ada tekhnologi finansial (fintech) yang mendukung.

Menurut Newman, ahli strategi portofolio tematik yang berfokus pada pasar ekuitas pan-Asia, kita terkadang lupa bahwa emas bukan hanya perhiasan mewah dan koin mewah, tapi juga diperdagangkan seperti mata uang.Dan seperti mata uang, emas dapat dikonversi dengan bebas ke mata uang utama lainnya, yang berarti nilai dolar AS dapat jatuh terhadap emas seperti halnya terhadap mata uang lainnya. Sekarang, setelah satu ons emas telah menandai titik tertinggi baru di atas US $ 2.000 , mungkin hal itu telah terjadi sampai taraf tertentu.Emas berbeda dari simpanan fisik berharga lainnya, seperti berlian di brankas Anda atau Rolex di bawah tempat tidur Anda, karena ada harga penemuan untuk semua pemain pasar. Sedangkan harga berlian pada dasarnya ditentukan oleh De Beers, dan harga jam tangan Rolex oleh pembuatnya - dan harganya naik setiap tahun.Anda juga dapat membeli emas virtual (dan perak) melalui kontrak berjangka, ETF (dana yang diperdagangkan di bursa), atau dana bermuatan derivatif, tetapi ini bisa berisiko karena Anda tidak selalu membeli emas asli dan itu pada dasarnya milik penerbit produk dana atau derivatif.Menurut dewan emas dunia, Covid-19 telah menghantam permintaan emas fisik, turun tajam pada Semester 1 2020 sebesar 17 persen untuk batangan dan koin dan 46 persen untuk perhiasan.Pada saat tekanan sosial ekonomi atau politik, seperti pemilihan Presiden Donald Trump, pemilihan Brexit, dan sekarang krisis Covid-19, uang menemukan jalannya menuju emas, serta yen Jepang dan franc Swiss.Yen dan franc dianggap sebagai mata uang "safe haven", mudah diakses melalui rekening bank multi mata uang online dan jauh lebih aman daripada menyembunyikan uang kertas dalam toples di freezer. Di sisi lain, membeli dan menjual emas sedikit lebih rumit - metode yang disukai adalah membeli koin dan memasukkannya ke dalam brankas, tetapi tentu saja itu bisa sedikit merepotkan, terutama saat Anda ingin membelanjakannya.Saat memikirkan emas, kita sering mengaitkannya dengan barang mewah. Tapi sekarang, Covid-19 telah melakukan banyak hal di pasar barang mewah, jadi tidak masuk akal untuk berharap bahwa permintaan perhiasan yang kuat akan menopang harga emas, meskipun saat kita keluar dari krisis dan orang-orang berbelanja lagi, hal ini mungkin berubah. Namun, permintaan emas bisa tetap kuat karena persepsi tentang penggunaannya bergeser.Ilmu ekonomi sederhana akan menunjukkan bahwa dengan suntikan besar-besaran uang pemerintah ke ekonomi dunia, US $ 10 triliun, daya beli mata uang fiat akan turun karena ada lebih banyak uang yang beredar dan di saku orang.Mencetak uang itu mudah, terutama saat Anda tidak memerlukan mesin cetak fisik atau mesin cetak untuk melakukannya, dan itulah yang telah dilakukan oleh pemerintah.Jadi di dunia pasca-COVID-19, daya beli mata uang kemungkinan akan menurun, mengundang inflasi. Pernahkah Anda memperhatikan berapa harga barang kebutuhan pokok yang bergerak hanya dalam waktu tiga bulan?Jika emas adalah salah satu bentuk mata uang, akan baik jika ada sistem pembayaran elektronik yang dapat Anda gunakan untuk membayar belanjaan harian Anda, dengan emas sebagai mata uang dasarnya.Beberapa tahun yang lalu, Glint, sebuah perusahaan fintech berbasis di Inggris, telah memungkinkan Anda membeli emas fisik melalui aplikasi dan kemudian membelanjakannya dengan Mastercard.Bongkahan emas kecil melalui Glint yang disimpan dengan aman atas nama Anda dapat digunakan di kasir di Wellcome atau Parkn’Weep untuk membayar sekantong bahan makanan. Ini menunjukkan bagaimana fintechdapat membuat pilihan investasi dan pembayaran yang baru dan menarik.Dengan minat global yang meningkat pesat dalam investasi emas murni, dan dengan keyakinan bahwa uang cetakan pemerintah semakin berkurang, terutama dolar AS, fintech semacam Glint bisa mejadi idola. Ini adalah upaya awal untuk memberikan akses langsung dan mudah ke emas fisik, tanpa harus pergi ke dealer koin atau emas batangan dan menyimpannya.[IT/AR]