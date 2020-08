Laporan: Israel Lebih Dekat ke 'Jaringan Bersih' AS dengan Meninggalkan Teknologi 5G China

Israel Closer to US 'Clean Network' by Abandoning Chinese 5G Tech.jpg

IslamTimes - Laporan yang menunjukkan bahwa pemerintahan Trump mendesak Tel Aviv untuk memblokir China dari pengembangan infrastruktur 5G di Zionis Israel muncul pada akhir Mei, sejalan dengan konfrontasi Washington dengan raksasa teknologi China Huawei atas dugaan hubungannya dengan intelijen Beijing.

Zionis Israel dan Amerika Serikat hampir menandatangani apa yang disebut Memorandum of Understanding (MOU) yang menunjukkan Tel Aviv akan menahan diri dari menggunakan teknologi China dalam membangun infrastruktur 5G negara itu, The Jerusalem Post melaporkan, mengutip sumber pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya."Kami optimis bahwa Zionis Israel akan mengambil pendekatan bersih terhadap 5G dan memilih untuk hanya mengizinkan vendor tepercaya dalam jaringan 5G-nya," kata sumber anonim AS, yang dikutip oleh The Jerusalem Post. “Menjadi negara yang bersih menguntungkan keamanan nasional Zionis Israel, privasi warganya, dan kekayaan intelektual yang diperoleh dengan susah payah dari bisnisnya. Kami hampir memahami masalah ini."Menurut laporan itu, Kementerian Komunikasi Zionis Israel menolak berkomentar, mengklaim bahwa masalah tersebut "sangat, sangat sensitif".Tuntutan untuk menjauh dari peralatan China datang sebagai bagian dari proyek "Jaringan Bersih" Departemen Luar Negeri AS, sebuah program "[...] yang melindungi aset negara termasuk privasi warga dan informasi paling sensitif perusahaan dari gangguan agresif oleh aktor jahat, seperti Partai Komunis China ".Agar sesuai dengan deskripsi negara-negara yang disebut "bersih", Zionis Israel harus memilih perusahaan non-China ketika mengembangkan infrastruktur 5G dan tidak menggunakan komponen China.Sebelumnya pada Mei, laporan menunjukkan bahwa duta besar AS di Zionis Israel, David Friedman, telah mendesak Tel Aviv untuk menahan diri dari investasi China ke infrastruktur 5G negara itu, karena kekhawatiran bahwa Beijing menggunakan teknologi itu untuk "spionase".Langkah Tel Aviv yang dilaporkan menuju partisipasi dalam program Jaringan Bersih terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing, terutama di bidang teknologi, ketika Gedung Putih Trump mengecam raksasa teknologi China Huawei sebagai "ancaman bagi keamanan nasional" dan melarangnya di AS.Dalam permusuhannya terhadap Beijing, Amerika Serikat memaksa Inggris untuk mundur dari partisipasi Huawei dalam jaringan 5G Inggris juga. Terlepas dari kesepakatan London dengan Huawei atas infrastruktur 5G, Trump mengancam akan "berhenti berbisnis" dengan Inggris jika Inggris terus bekerja sama dengan Beijing dalam kesepakatan itu.Baik Huawei dan Beijing membantah tuduhan Gedung Putih, menyalahkan administrasi Trump atas praktik bisnis yang tidak adil.[IT/r]