Ali Akbar Velayati: Kesepakatan UEA Membawa ‘Kehancuran Akhir Israel’ Lebih Dekat

IslamTimes - Ali Akbar Velayati, penasihat kebijakan luar negeri untuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan pada hari Sabtu (16/9) bahwa kesepakatan tentang normalisasi hubungan diplomatik antara Zionis Israel dan Uni Emirat Arab membawa kehancuran Tel Aviv lebih dekat, menurut Press TV.

Pada hari Kamis13 Agustus, Presiden AS Donald Trump mengumumkan mencapai kesepakatan dengan Uni Emirat Arab yang akan membuat Abu Dhabi memulai proses untuk mengakui dan menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv, dengan upacara penandatanganan resmi yang diproyeksikan akan berlangsung di Washington dalam beberapa minggu ini.Velayati berpendapat bahwa langkah tersebut akan semakin membuat orang-orang di Timur Tengah melawan Zionis Israel, yang akan mempercepat kehancuran negara Yahudi tersebut.Perjanjian UEA-Israel telah dikecam oleh Palestina, dengan mengatakan itu adalah "tusukan di belakang" dan pengkhianatan atas perjuangan mereka oleh Abu Dhabi. Iran juga menolak langkah tersebut.Penasehat Ayatollah Ali Khamenei mengecam kesepakatan itu sebagai "tercela dan hina", mengatakan itu akan mengakibatkan isolasi Abu Dhabi, keterasingan dari komunitas Muslim internasional lainnya, dan kebangkitan wilayah yang "akan memicu kehancuran rezim Zionis".Velayati menyatakan bahwa secara historis, sejak "pendudukan" Palestina dan wilayah Arab lainnya oleh Zionis Israel, semua kemenangan Tel Aviv disebabkan oleh "kurangnya penyelarasan dan kerja sama yang diperlukan dalam dunia Arab" serta "klandestin beberapa negara Arab. kolaborasi dengan kekuatan arogan global dan lobi Zionis ”. Dia menambahkan bahwa situasinya seimbang setelah Revolusi Islam Iran pada 1979.Pejabat itu mengatakan bahwa penghapusan bekas rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi yang didukung AS dan Zionis Israel yang bersekutu di negara itu “mengundang fase baru dalam perkembangan yang mengkhawatirkan Palestina, dan jalannya perlawanan [regional] memberi pengaruh pada keseimbangan kekuatan. mendukung orang-orang tertindas di Palestina ”.Velayati mengatakan bahwa sekutu terbesar Zionis Israel, AS, mengalami "kekalahan yang mengerikan" setelah kegagalannya mengadopsi apa yang disebut 'Kesepakatan Abad Ini', yang akan memberi Zionis Israel sebagian besar tanah Palestina di Tepi Barat, yang disarankan oleh Trump awal tahun ini. Dia juga berargumen bahwa pemerintahan Trump gagal "menghancurkan poros perlawanan di Iran, Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman".Penasihat itu meminta negara-negara Muslim di seluruh dunia untuk "secara terbuka mengutuk" kesepakatan UEA-Zionis Israel dan untuk "tidak berusaha sampai kemenangan akhir perjuangan Palestina, yaitu disintegrasi dan jatuhnya pemerintah Zionis."Pada hari Sabtu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengecam keras upaya normalisasi UEA-Zionis Israel sebagai "kesalahan besar" dan pengkhianatan terhadap dunia Muslim dan Arab, dengan alasan bahwa langkah tersebut dilakukan terutama untuk mendukung upaya pemilihan kembali Trump pada November.“Mereka (UEA) telah melakukan kesalahan besar, tindakan berbahaya. Kami berharap mereka akan menyadari ini dan meninggalkan jalan yang salah ini,” kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Sabtu. “Lalu mengapa itu terjadi sekarang? Jika bukan kesepakatan yang salah, mengapa kemudian diumumkan di negara ketiga, di Amerika? Jadi seorang pria di Washington memenangkan pemilu, Anda mengkhianati negara Anda, rakyat Anda, Muslim dan dunia Arab? ”[IT/r]