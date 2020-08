AS Terhina karena Gagal Menjatuhkan Sanksi terhadap Iran di DK PBB

US Secretary of State Mike Pompeo.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menghadapi ejekan online setelah penolakan dari anggota DK PBB lainnya untuk sanksi 'snapback' yang ingin dijatuhkan AS kepada Iran, sambil mengatakan bahwa tindakan hukuman akan bersifat "multilateral."

"Jika suatu saat Amerika Serikat percaya Iran telah gagal memenuhi komitmennya, tidak ada negara lain yang dapat memblokir kemampuan kami untuk menarik kembali sanksi multilateral tersebut," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun Twitter resminya pada Minggu (16/8) malam.Diplomat tertinggi AS itu merujuk pada sejumlah sanksi Washington yang telah sangat keras menampar Tehran setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sangat menolak resolusi AS untuk memperpanjang embargo senjata 13 tahun terhadap Republik Islam pada Oktober lalu awal pekan ini. .Kekalahan yang memalukan, yang membuat hanya satu anggota (Republik Dominika) dari 15 negara badan yang berpihak pada AS, sementara China dan Rusia menentang resolusi tersebut, dan semua negara lain, termasuk Prancis dan Inggris, abstain.Washington tidak putus asa, melipatgandakan ancamannya dengan menjatuhkan sanksi yang berat terhadap Iran.[IT/r]