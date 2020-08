Bolton: Snapback AS 'Tidak Sepadan dengan Risikonya'

US President Donald Trump and his ex-national security adviser John Bolton.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah menegaskan kembali bahwa upaya AS untuk mekanisme sengketa kesepakatan nuklir 2015 tidak berdasar setelah penarikan Washington dari perjanjian tersebut, mengutip pernyataan salah satu mantan pejabat tinggi Washington sendiri.

“Cara AS untuk Mekanisme Penyelesaian Sengketa di 2231 TIDAK BERLAKU,” kata Zarif di Twitter pada hari Minggu (16/8), mengutip pernyataan dari mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton yang telah mengakui bahwa pertikaian Washington tidak gunanya.. @ AmbJohnBolton hari ini telah mengulangi apa yang dia katakan pada 8 Mei 2018, saat menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional di pemerintahan Trump.Setidaknya dia konsisten — suatu sifat yang tidak ada dalam pemerintahan AS ini.Jalan lain AS untuk Mekanisme Penyelesaian Sengketa di 2231 TIDAK MEMILIKI KAKI UNTUK DIPERHATIKAN. pic.twitter.com/txNBhyOkv4- Javad Zarif (@JZarif) 16 Agustus 2020Presiden AS Donald Trump berjanji pada hari Sabtu (15/8) untuk memicu pengembalian semua sanksi terhadap Iran menggunakan ketentuan, yang dikenal sebagai snapback, dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, sehari setelah Dewan Keamanan PBB dengan tegas menolak resolusi Amerika untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran."Snapback" diharapkan jika Iran terbukti melanggar perjanjian nuklir 2015. Trump menarik diri dari perjanjian, yang dikenal sebagai JCPOA, pada 2018. Tetapi AS mengedarkan memo enam halaman Kamis dari pengacara Departemen Luar Negeri, mengklaim bahwa Amerika Serikat tetap menjadi bagian dari resolusi Dewan Keamanan 2015 yang mendukung kesepakatan itu dan masih memiliki hak untuk menggunakan ketentuan snapback.Zarif juga memposting dua foto dalam tweet hari Minggu yang menunjukkan pernyataan Bolton bahwa AS tidak memiliki hak untuk menggunakan teknik snapback.Salah satu foto menunjukkan pernyataan Bolton selama konferensi pers pada tahun 2018 di mana dia mengatakan AS tidak menggunakan ketentuan Resolusi 2231, "karena kami berada di luar kesepakatan [nuklir]".Foto lainnya adalah artikel oleh Bolton berjudul "Iran 'Snapback' Isn't Worth the Risk" yang diterbitkan oleh Wall Street Journal pada hari Minggu di mana dia mengacu pada paragraf 11 Resolusi Dewan Keamanan 2231 yang menyatakan bahwa "negara peserta" dalam kesepakatan nuklir, yang menegaskan "komitmen tidak terlaksana secara signifikan" di bawahnya, dapat memaksa pemungutan suara Dewan Keamanan untuk snapback dalam waktu 30 hari.Dalam artikel tersebut, Bolton mendukung argumen yang dibuat oleh para pendukung perjanjian yang mengatakan Washington, setelah menarik diri dari kesepakatan, tidak memiliki kedudukan untuk meminta ketentuannya.“Mereka benar. Terlalu lucu setengahnya untuk mengatakan kita berada dalam kesepakatan nuklir untuk tujuan yang kita inginkan tetapi tidak untuk yang tidak kita inginkan. Itu saja sudah cukup alasan untuk tidak memicu proses snapback,” kata neocon gila perang itu.Bolton "hari ini telah mengulangi apa yang dia katakan pada 8 Mei 2018, saat Penasihat Keamanan Nasional di pemerintahan Trump," kata Zarif dalam tweet hari Minggu.“Setidaknya dia konsisten — suatu sifat yang tidak ada dalam pemerintahan AS ini,” tambahnya.[IT/r]