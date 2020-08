China Mengecam 'Diplomasi Kapal Perang Digital' AS atas TikTok

TikTok, China - AS

IslamTimes - China pada hari Senin (17/8) mengecam Washington karena menggunakan "diplomasi kapal perang digital" setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan pemilik TikTok China, ByteDance, untuk menjual minatnya pada aplikasi Musical.ly yang dibeli dan digabungkan dengan TikTok.

Ketika ketegangan meningkat antara dua ekonomi terbesar dunia, Trump mengklaim TikTok dapat digunakan oleh China untuk melacak lokasi karyawan federal, membuat dokumen tentang orang-orang untuk pemerasan, dan melakukan spionase perusahaan.Perintah yang dikeluarkan Jumat (14/8) malam didasarkan pada pembatasan yang dikeluarkan minggu lalu oleh Trump bahwa TikTok dan WeChat mengakhiri semua operasi di AS.Juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian pada hari Senin (17/8) mengatakan "kebebasan dan keamanan hanyalah alasan bagi beberapa politisi AS untuk mengejar diplomasi kapal perang digital" - mengacu pada kapal yang digunakan oleh kekuatan kekaisaran Barat selama abad kesembilan belas, yang dianggap China sebagai periode yang sangat memalukan dalam sejarahnya .TikTok - yang tidak tersedia di China - telah berusaha menjauhkan diri dari pemiliknya di China.Zhao mengatakan TikTok telah melakukan semua yang diminta oleh AS, termasuk hanya mempekerjakan orang Amerika sebagai eksekutif puncaknya, menghosting servernya di AS dan mempublikasikan kode sumbernya.Tetapi aplikasi tersebut "tidak dapat menghindari perampokan melalui tipu daya yang dilakukan oleh beberapa orang di AS berdasarkan logika bandit dan kepentingan politik pribadi", kata Zhao pada konferensi pers reguler.ByteDance membeli aplikasi video karaoke Musical.y dari saingan China sekitar tiga tahun lalu dalam kesepakatan senilai hampir satu miliar dolar. Itu dimasukkan ke dalam TikTok, yang menjadi sensasi global - terutama di kalangan pengguna yang lebih muda.Perintah tersebut, yang ditetapkan untuk berlaku dalam 90 hari, secara retroaktif melarang akuisisi dan melarang ByteDance untuk memiliki minat pada Musical.ly.Trump memerintahkan bahwa setiap penjualan minat di Musical.ly di AS harus ditandatangani oleh Komite Investasi Asing, yang akan diberi akses ke buku ByteDance.TikTok menunjuk mantan eksekutif Disney Kevin Mayer, seorang warga Amerika, sebagai kepala eksekutif barunya pada Mei, dan juga mundur dari Hong Kong tak lama setelah China memberlakukan undang-undang keamanan baru yang kontroversial di kota itu.[IT/r]