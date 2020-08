Prajurit Suriah Tewas dalam Serangan Jet Tempur AS di Pos Pemeriksaan Hasaka

Syrian army soldiers carrying the national flag

IslamTimes – Jet tempur pendudukan AS telah menyerang sebuah pos pemeriksaan milik Tentara Arab Suriah di tenggara Qamishli, menewaskan seorang tentara dan melukai dua lainnya.

Kantor berita SANA melaporkan serangan itu pada hari Senin (17/8), mengutip sumber militer.“Pada pukul 9:45 pagi, sebuah patroli AS mencoba memasuki daerah di mana salah satu formasi militer kami dikerahkan di pedesaan Qamishli melalui pos pemeriksaan Tal al-Zahab, dan personel militer di pos pemeriksaan mencegahnya lewat, oleh karena itu, anggota dari patroli AS melepaskan beberapa tembakan,” kata sumber itu."Setelah sekitar 30 menit, dua pesawat tempur AS menyerang personel militer di pos pemeriksaan dengan senapan mesin berat saat seorang tentara tewas dan dua lainnya terluka," tambah sumber itu.Sejak pasukan pendudukan AS mendirikan pangkalan mereka, penduduk setempat di sejumlah desa di pedesaan Hasaka, yang didukung oleh Tentara Arab Suriah, telah mencegat banyak konvoi pendudukan ketika mereka mencoba untuk bergerak antara desa dan kota di dekat daerah tempat mereka dikerahkan.[IT/r]