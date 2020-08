Iran: AS Harus Segera Mengakhiri Kehadirannya Di Afghanistan 

IslamTimes- Para pejabat Iran meminta AS untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mengakhiri kehadirannya yang merusak di Afghanistan secepat mungkin alih-alih menyalahkan pihak lain.

Iran telah menolak klaim "benar-benar palsu" dalam beberapa laporan media AS bahwa negara-negara lain menawarkan hadiah kepada militan Taliban untuk membunuh pasukan Amerika di Afghanistan, dengan mengatakan Washington harus mengakhiri "kehadiran bencana" di negara yang dilanda perang itu alih-alih menyalahkan orang lain. untuk krisis di sana."Pemerintah AS - yang tidak memiliki jawaban untuk diberikan kepada keluarga tentaranya yang terbunuh di Afghanistan - berusaha menutupi kesalahan perhitungannya di Afghanistan melalui sensasi media," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh pada hari Selasa.Dia menambahkan bahwa AS terjebak dalam rawa yang diciptakan sendiri di Afghanistan, sementara darah tentara Amerika tertumpah ribuan mil jauhnya dari negara mereka sendiri karena kebijakan Gedung Putih yang salah, yang tidak menghasilkan apa-apa selain "perang dan pertumpahan darah untuk warga Afghanistan yang tidak bersalah. "Para pejabat Iran meminta AS untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mengakhiri kehadirannya yang merusak di Afghanistan secepat mungkin alih-alih menyalahkan pihak lain.Khatibzadeh juga pada hari Senin menolak klaim "tidak berdasar" oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa Teheran mempersenjatai Taliban, dengan mengatakan tuduhan itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari bantuan Amerika kepada ISIS di Afghanistan."Tuduhan yang dilontarkan oleh menteri luar negeri AS merupakan jenis permainan menyalahkan dan upaya untuk mengalihkan opini publik dari contoh bantuan Washington untuk Daesh," tegasnya.(IT/TGM)