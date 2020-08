Ron Paul Memperingatkan Kebijakan Trump Yang Gagal Dapat Menyebabkan Perang

IslamTimes- "Jika mereka benar-benar peduli tentang itu, mereka akan menuju ke arah yang berbeda," katanya, sambil menunjukkan bahwa hubungan diplomatik dan kesepakatan perdagangan adalah jalan yang benar menuju perdamaian.

Mantan anggota kongres AS Ron Paul telah memperingatkan bahwa pemerintahan Trump yang gagal pada kebijakan Iran akan menyebabkan Amerika berperang di kawasan Timur Tengah.Dalam sebuah wawancara yang dilampirkan pada artikel unggulan berjudul Trump's Failed Iran Policy Is Leading Us To War, Paul mengatakan kebijakan "tekanan maksimum" yang gagal dan bermusuhan terhadap Iran tidak mendapat dukungan dari sebagian besar negara lain.Mantan anggota Kongres Republik dan kandidat presiden merujuk pada kebijakan Iran pemerintahan Trump sebagai contoh "kesombongan terbesar", bersikeras bahwa penggunaan kekuatan, dan menindas suatu negara untuk tunduk pada tuntutan AS, bukanlah arah yang tepat bagi Iran."Jika mereka benar-benar peduli tentang itu, mereka akan menuju ke arah yang berbeda," katanya, sambil menunjukkan bahwa hubungan diplomatik dan kesepakatan perdagangan adalah jalan yang benar menuju perdamaian.“Kita harus bisa berbicara dengan yang lain, kita harus bisa berdagang dengan yang lain,” katanya.Dia mencatat bahwa kekalahan Amerika di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) adalah indikator lain bahwa pemerintahan Trump berada di jalur yang salah dan anggota DK PBB dan mereka telah memahami hal ini.(IT/TGM)