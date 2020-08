Hillary Clinton: Bergabung Kembali dengan JCPOA Merupakan Kepentingan AS

Hillary Clinton -Former US secretary of state.jpg

IslamTimes - Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengkritik pemerintahan Presiden AS Donald Trump karena meninggalkan kesepakatan nuklir Iran 2015, dengan mengatakan bahwa Amerika berkepentingan untuk kembali ke perjanjian multinasional tersebut.

Selama acara Atlantic Council Front Page yang disiarkan pada hari Senin (17/8), Clinton memberikan pandangannya tentang bagaimana pemerintahan AS berikutnya harus bergerak maju dengan beberapa masalah domestik dan internasional, di antaranya adalah kebijakan Iran.Clinton, yang menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah mantan presiden Barack Obama, mengatakan pemerintahan Trump bisa saja mencoba memperbaiki apa yang dipandangnya sebagai masalah dengan kesepakatan itu alih-alih secara tiba-tiba menarik AS keluar dari perjanjian pada Mei 2018.Salah satu konsekuensi dari penarikan Washington dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama era Obama [JCPOA] adalah bahwa Iran dan China memperkuat hubungan mereka, katanya.Politisi itu menyoroti perjanjian kemitraan 25 tahun yang sedang diselesaikan Iran dan China dan berkata, "Saya meletakkannya langsung di pintu pemerintahan Trump — yang menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian Iran yang saya mulai negosiasikan sebagai Menteri Luar Negeri, dan penerus saya John Kerry berhasil membuat kesimpulan yang sangat penting. "Clinton, calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2016, mengatakan pemerintahan AS berikutnya harus kembali ke kesepakatan era Obama sebagai cara untuk membatasi program nuklir Iran dan mencegah perlombaan senjata di Timur Tengah."Saya pikir akan menjadi kepentingan Amerika Serikat untuk bergabung kembali dengan perjanjian Iran, sama seperti bergabung kembali dengan perjanjian iklim," yang juga ditinggalkan oleh Washington di bawah Trump.Clinton, bagaimanapun, meragukan apakah Iran akan "menerima itu," dengan mengatakan, "Saya pikir mereka mungkin telah berubah."Setelah menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018, Trump telah menjalankan apa yang dia sebut sebagai kampanye "tekanan maksimum", yang dengan sia-sia berusaha menekan Iran untuk menegosiasikan kesepakatan baru yang membahas program rudal balistik dan pengaruh regional nya.Pemerintahan Trump juga telah berusaha untuk sepenuhnya menghentikan perjanjian tersebut, baru-baru ini melalui resolusi yang sia-sia untuk mengamankan perpanjangan embargo senjata PBB terhadap Iran.Iran telah berulang kali mengatakan tidak akan merundingkan kembali JCPOA, menyerukan AS untuk meninggalkan kebijakan tekanan sepihaknya dan kembali ke komitmennya berdasarkan perjanjian.[IT/r]