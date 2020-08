Tiga Roket Menghantam Dekat Pangkalan AS di Deir Ez-Zor Suriah

US Constructing Two New Bases In Syria's Oil-Rich Region.jpg

IslamTimes - Menurut otoritas lokal di Provinsi Deir ez-Zor Suriah, beberapa roket mendarat di dekat pangkalan AS yang didirikan di luar ibu kota wilayah itu, tidak menyebabkan kerusakan atau korban jiwa.

"Pada 18 Agustus, tiga roket Kaytusha kecil menghantam dekat pangkalan Conoco, Suriah," Kolonel Myles B. Caggins III, juru bicara Operation Inherent Resolve pimpinan AS, mengatakan kepada wartawan Wladimir van Wilgenburg, menambahkan "tidak ada korban atau kerusakan Koalisi."Dewan Militer Deir ez-Zor, yang berafiliasi dengan milisi Kurdi sekutu AS dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF), juga mengonfirmasi insiden tersebut di halaman Facebook-nya pada hari Selasa (18/8).Menurut dewan tersebut, pasukan AS dan Kurdi yang ditempatkan di sepanjang Sungai Efrat di selatan ladang gas Conoco "telah ditembak pagi ini dari daerah yang berlawanan di bawah kendali pasukan dan milisi rezim Iran."AS mendirikan pangkalan di daerah itu pada Oktober 2019, ketika pasukan AS memulai penarikan mereka, pasukan Turki menyerbu dan menduduki jalur selebar beberapa mil di sepanjang perbatasan utara, dan pasukan Suriah mengancam akan membangun kembali kendali atas wilayah tersebut setelah jeda karena perang saudara itu.Di tempat lain di provinsi yang sama sebelumnya pada Selasa, seorang mayor jenderal Rusia dan dua tentara lainnya tewas oleh bom pinggir jalan. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sang jenderal sedang melakukan perjalanan dalam konvoi di dekat ladang minyak at-Taim sekitar 15 kilometer di luar kota Deir ez-Zor ketika alat peledak improvisasi itu meledak.Penempatan bom belum ditentukan, tetapi ISIS dan kelompok teroris lainnya tetap bertahan di wilayah tersebut meskipun mereka kehilangan kendali teritorial secara resmi.[IT/r]