Demokrat Secara Resmi Menominasikan Biden sebagai Presiden di Konvensi

Joe Biden -Former US Vice President officially won the Democratic Party's presidential nomination.JPG

IslamTimes - Mantan Wakil Presiden AS Joe Biden secara resmi memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat setelah pemungutan suara di konvensi nasional partai, di mana barisan pembicara mengecam kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Biden mendapatkan 3.558 delegasi setelah pemungutan suara absen pada hari Selasa (18/8), yang berlangsung di konvensi virtual, yang secara nominal diadakan di Milwaukee, Wisconsin.Kandidat membutuhkan 1.991 delegasi untuk memenangkan calon presiden untuk partainya, ambang batas yang dicapai Biden sebelumnya setelah Senator Bernie Sanders keluar.Malam kedua dari empat hari Konvensi Nasional Demokratik virtual bertema kepemimpinan, terutama dalam skala global, dan Demokrat mengambil kesempatan untuk mengkritik kebijakan luar negeri Trump.Mantan Menteri Luar Negeri John Kerry dalam sambutannya mengatakan Trump tidak mampu membela negara berbeda dengan tangan "mantap" Biden.Kerry berkata Joe Biden bisa membuat "Amerika memimpin seperti Amerika lagi." "Momen ini adalah pertarungan untuk keamanan Amerika dan dunia," tambah diplomat tinggi pemerintahan Obama.Mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell, yang bertugas di bawah pemerintahan George W. Bush, juga mendukung Biden. Powell mengatakan Biden akan melawan musuh dan mempercayai diplomat AS dan komunitas intelijen.Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer mengatakan Amerika Serikat membutuhkan presiden AS yang "mantap" untuk menarik negara itu keluar dari krisisnya.Mantan Presiden Bill Clinton mengecam Trump karena kesalahan penanganannya terhadap tanggapan AS terhadap wabah domestik penyakit virus korona baru (COVID-19) dan ketidaksetujuannya dengan saran dari para ahli medis."COVID menyerang kita lebih keras daripada yang seharusnya," kata Clinton.Mantan Presiden Jimmy Carter juga berbicara untuk mendukung Biden. Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Senator Kamala Harris, akan menjadi pembicara utama pada Rabu (19/8), malam sebelum Biden menyampaikan pidato penerimaan pencalonannya dari Delaware.Konvensi Nasional Partai Republik dijadwalkan berlangsung 21-24 Agustus di Charlotte, North Carolina. Trump mengatakan dia akan menyampaikan pidato penerimaannya dari halaman Gedung Putih.[IT/r]