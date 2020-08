Rouhani: AS Tidak Dapat Menyeberangi Jembatan Yang Sudah Hangus (Snapback)

IslamTimes- Sekarang setelah lebih dari dua tahun, pemerintahan Trump berusaha memicu sanksi anti-Iran di PBB dengan mengklaim bahwa mereka tetap menjadi peserta JCPOA.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan AS akan sekali lagi gagal dalam dorongan barunya untuk menerapkan apa yang disebut ketentuan snapback dalam kesepakatan nuklir 2015 dan memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Teheran."Amerika tidak lagi menjadi anggota JCPOA untuk menggunakan mekanisme ini, dan semua pihak [dalam kesepakatan] telah mengutuk upaya AS," katanya kepada kabinet di Teheran pada hari Rabu, mengacu pada perjanjian nuklir dengan nama resminya. , Rencana Aksi Komprehensif Bersama.Presiden Donald Trump menarik AS dari JCPOA pada Mei 2018, menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Washington juga menerapkan kembali sanksi ekonomi sepihaknya terhadap Republik Islam setelah meninggalkan perjanjian multilateral yang bertentangan dengan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang mengabadikan perjanjian nuklir.Sekarang setelah lebih dari dua tahun, pemerintahan Trump berusaha memicu sanksi anti-Iran di PBB dengan mengklaim bahwa mereka tetap menjadi peserta JCPOA.Dorongan baru datang setelah AS menderita kekalahan yang memalukan di DK PBB karena resolusinya untuk memperbarui embargo senjata Iran ditolak mentah-mentah.Rouhani mengingatkan Washington bahwa mekanisme snapback hanya bisa digunakan "pihak JCPOA atau salah satunya" dapat menggunakannya.“Dunia tahu apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat mengambil jalan buntu ini. Mereka sendiri sudah membakar jembatan dan membayangkan masih ada jembatan disebrangi, ”ujarnya.Kepala eksekutif Iran juga menyatakan tekad pemerintah untuk tetap berdiri, dengan semua kekuatan, melawan AS dan negara-negara yang berusaha menindas bangsa Iran.(IT/TGM)