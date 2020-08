Kecaman Snapback AS Untuk Ketentuan JCPOA Tidak Memiliki Dasar Hukum

IslamTimes- "Kecaman AS tidak memiliki dasar hukum," kata Vaezi seperti dilaporkan di sela-sela rapat kabinet, Rabu. "China, Rusia, dan negara-negara Eropa juga menentang tindakan AS."

Kepala Staf Presiden Iran Mahmoud Vaezi mengatakan bahwa upaya AS untuk mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran pasti gagal karena klaim mereka tidak memiliki dasar hukum.Setelah Dewan Keamanan PBB menolak resolusi AS tentang perpanjangan embargo senjata terhadap Iran pekan lalu, para pejabat Amerika mengatakan bahwa mereka akan menggunakan ketentuan JCPOA untuk memicu mekanisme yang berpotensi mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran. Teheran, bersama dengan penandatangan lain dari kesepakatan tersebut, menyoroti bahwa Washington tidak memiliki hak untuk melakukannya karena secara sepihak telah 'menghentikan partisipasi' di JCPOA pada Mei 2018."Kecaman AS tidak memiliki dasar hukum," kata Vaezi seperti dilaporkan di sela-sela rapat kabinet, Rabu. "China, Rusia, dan negara-negara Eropa juga menentang tindakan AS."“Tampaknya langkah tersebut tidak layak dan akan membawa kegagalan lain bagi AS,” tambahnya.“Mekanisme itu semata-mata untuk anggota JCPOA dan Amerika secara resmi telah menarik diri dari perjanjian dan tidak memenuhi komitmen mereka; Jadi mereka tidak bisa menggunakan mekanisme itu, ”tambahnya."Dalam kondisi saat ini bahwa Trump memiliki posisi yang lebih lemah daripada saingannya dalam jajak pendapat, mereka setelah meluncurkan kampanye propaganda seperti perjanjian yang ditengahi antara rezim Israel dan UEA," kata pejabat itu."Tidak masalah bagi kami siapa yang berkuasa di Amerika Serikat, Iran memiliki kebijakan berprinsipnya sendiri," kata Vaezi.(IT/TGM)