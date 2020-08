Pompeo: ‘Snapback terhadap Iran Sepenuhnya Valid'

Mike Pompeo, US Secretary of State speaks during a press conference at the State Department in Washington, DC.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dengan putus asa berusaha menggunakan snapback terhadap Iran dari kesepakatan yang didukung secara internasional yang dihentikan oleh presidennya, Presiden Donald Trump pada tahun 2018.

"Ini akan menjadi resolusi Dewan Keamanan PBB yang sepenuhnya valid dan dapat ditegakkan," kata Pompeo pada pers bersama Rabu (19/8), tidak lama setelah kegagalan AS di Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Tehran, yang akan dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir Iran di Oktober.Mantan kepala CIA itu tidak memberikan justifikasi hukum yang tepat tentang bagaimana AS berencana untuk memicu sanksi snapback sementara AS yang telah menarik diri dari perjanjian tersebut."Dia memiliki seperangkat ketentuan, dia memiliki seperangkat hak dan kewajiban, dan kami akan sepenuhnya mematuhi itu," kata Pompeo. "Kami berharap setiap negara di dunia akan memenuhi kewajibannya, termasuk setiap anggota P5, dan setiap anggota PBB yang akan menganggap serius komitmen internasional yang telah mereka tanda tangani."Langkah Pompeo untuk menggunakan persyaratan kesepakatan yang dihentikan negaranya pada Mei 2018 diperkirakan akan menghadapi tentangan dari penandatangan lain untuk Rencana Komprehensif Aksi Bersama, Jerman, Inggris, Rusia, China dan Prancis.Elang perang anti-Iran akan bertemu Kamis (20/8) sore dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di kediaman pribadinya serta dengan presiden Dewan Keamanan saat ini, duta besar dari Indonesia.[IT/r]