Amerika Serikat Menantang 'Pelanggaran Hukum' Tunjangan 'Kereta Bom' LNG Administrasi Trump

IslamTimes - Beberapa negara bagian AS, serta lembaga nirlaba yang berbasis di California, telah mengambil tindakan hukum terhadap keputusan administrasi Trump baru-baru ini yang mengizinkan transportasi kereta api hingga 30.000 galon gas alam cair (LNG) per kereta tangki. Kapal yang membawa zat tersebut telah dijelaskan oleh seorang jaksa agung negara bagian sebagai "bom mengambang".

Organisasi kepentingan lingkungan publik Earthjustice mengumumkan pada hari Selasa (18/8) bahwa mereka telah mengajukan petisi untuk peninjauan terhadap Departemen Transportasi AS dan Administrasi Keamanan Saluran dan Bahan Berbahaya (PHMSA) atas keputusan federal baru-baru ini untuk mengizinkan transportasi massal LNG di gerbong tangki kereta api, efektif 24 Agustus."Hanya dibutuhkan 22 mobil tangki untuk menampung energi yang setara dengan bom Hiroshima," kata pengacara Earthjustice Jordan Luebkemann dalam rilisnya. “Sangat sembrono untuk membuang langkah-langkah keamanan penting yang telah kami lakukan untuk melindungi publik dari kargo berbahaya ini. Itulah mengapa kami mengajukan tantangan ini. "Earthjustice menjelaskan dalam rilis persnya bahwa meskipun LNG didinginkan selama pengangkutan, gangguan pada wadahnya dapat menyebabkan gas mengembang dengan cepat "hingga 600 kali volumenya". Selain itu, pengangkutan LNG dengan gerbong rel tunggal dapat mengubah seluruh kendaraan transportasi menjadi "kereta bom" yang mungkin cukup kuat untuk "menghancurkan kota".The Sierra Club, Center for Biological Diversity, Clean Air Council, Delaware Riverkeeper Network, Environmental Confederation of Southwest Florida and Mountain Watershed Association semuanya terdaftar sebagai pemohon petisi di Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk pengajuan DC Circuit.District of Columbia dan negara bagian Maryland, New York, California, Delaware, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont, dan negara bagian Washington juga telah mengajukan petisi untuk ditinjau di pengadilan DC yang sama, dengan alasan bahwa "aturan tersebut melanggar hukum dan karena itu harus dicabut".Jaksa Agung Partai Demokrat New Jersey Gurbir Grewal mengklaim dalam sebuah posting Twitter hari Selasa bahwa pelacakan cepat pemerintahan Trump terhadap keputusan "tanpa studi keamanan dan lingkungan yang memadai" menimbulkan risiko bagi warga AS di seluruh negara.Admin telah mempercepat rencana untuk mengangkut gas alam cair yang eksplosif dengan kereta api melalui komunitas di seluruh negeri.Earthjustice menyoroti bahwa ketakutan saat ini akan potensi bahaya "kereta bom" tidak hanya berakar pada teori. Faktanya, kereta api yang mengangkut minyak mentah - yang jauh lebih tidak eksplosif daripada LNG - tergelincir saat melakukan perjalanan melalui Lac Mégantic, Quebec, pada tahun 2013.Keluarnya jalur tersebut menyebabkan kebakaran yang kemudian menyebar ke seluruh kereta, menyebabkan ledakan uap cairan mendidih di beberapa gerbong. Peristiwa itu tak hanya meratakan pusat kota, tapi juga menewaskan 47 orang.Kelompok tersebut menegaskan bahwa karena LNG lebih eksplosif, penggelinciran serupa dari kereta yang membawanya bisa "menghasilkan bola api hingga selebar satu mil."“Ada alasan yang sangat bagus mengapa gas alam cair tidak pernah dikirim dengan kereta api di negara ini, dan itu karena sangat tidak aman,” kata Joseph Otis Minott, direktur eksekutif dan penasihat utama Dewan Udara Bersih, dalam rilis Earthjustice.“Saya tidak ingin kereta berbahaya ini melewati lingkungan saya, dan percayalah, Anda juga tidak.”[IT/r]