Akal Sehat AS Dipertanyakan Ketika Meminta Snapback Kesepakatan Iran

Rusia telah mengkritik dorongan AS yang "diperhitungkan dengan buruk" untuk memicu apa yang disebut ketentuan snapback dalam kesepakatan nuklir 2015 yang bertujuan untuk memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran, mengatakan petualangan baru akan menarik reaksi internasional yang negatif terkait akal sehat AS.Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov membuat pernyataan dalam serangkaian tweet pada hari Rabu dan Kamis setelah Presiden AS Donald Trump mengarahkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk memberi tahu Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang niat Washington untuk mengaktifkan mekanisme tersebut.“AS akan membuat kesalahan besar yang dapat berdampak sangat negatif tidak hanya untuk #AS tetapi untuk #PBB secara keseluruhan. Secara khusus, ini dapat menjadi titik balik untuk alat yang tersedia untuk DK PBB seperti #sanctions di bawah Bab Vii Piagam PBB. Petualangan yang sangat berisiko, ”kata Ulyanov.Dia juga meramalkan bahwa langkah AS "akan menghabiskan banyak biaya" untuk PBB dan 15 anggota Dewan Keamanan, menambahkan, "Saya pikir reaksi akan negatif karena ini adalah kritikan akal sehat Washington."“Upaya AS yang diperhitungkan dengan buruk untuk memicu prosedur #snapback telah memicu banyak reaksi, ”tambahnya.Pejabat Rusia itu juga menantang klaim AS bahwa mereka tetap menjadi peserta dalam kesepakatan nuklir 2015, mengutip pernyataan Trump pada Mei 2018 tentang penarikan negaranya dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).““ #AS mengklaim bahwa negaranya tetap menjadi “peserta #JCPOA”. Agak tidak logis, termasuk mengingat Nota Kesepahaman Presiden AS tertanggal 8 Mei 2018 yang bertajuk “Hentikan partisipasi AS dalam JCPOA,” ujarnya.(IT/TGM)