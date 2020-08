AS Berniat Untuk Memulihkan Hampir Semua Sanksi PBB Terhadap Iran

IslamTimes- "Ketika Amerika Serikat mengadakan kesepakatan dengan Iran, jelas Amerika Serikat akan selalu memiliki hak untuk mengembalikan sanksi PBB yang akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir," klaimnya.

Presiden AS Trump telah mengarahkan Pompeo untuk memberi tahu DK PBB bahwa AS bermaksud mengembalikan hampir semua sanksi PBB terhadap Iran.Presiden AS Donald Trump mengatakan Departemen Luar Negeri akan segera mencoba untuk memicu "serangan balik" sanksi PBB terhadap Iran, karena diplomat top Amerika mengancam konsekuensi bagi Moskow dan Beijing jika mereka mencoba untuk memblokir upaya tersebut, RT melaporkan."Hari ini saya mengarahkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk memberi tahu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk memulihkan hampir semua sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran - itu adalah tindakan mundur, tidak jarang," kata Trump kepada wartawan selama Konferensi pers Gedung Putih pada hari Rabu."Ketika Amerika Serikat mengadakan kesepakatan dengan Iran, jelas Amerika Serikat akan selalu memiliki hak untuk mengembalikan sanksi PBB yang akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir," klaimnya."Pemerintahan saya tidak akan membiarkan nuklir Iran ini berlanjut," tambah Trump, mengklaim bahwa jika dia terpilih kembali, Teheran akan segera merangkak kembali untuk meminta kesepakatan dengan Washington.Menteri Luar Negeri mengunjungi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di New York pada Kamis untuk memulai proses pemulihan hukuman, kata Departemen Luar Negeri.Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, pada Rabu malam, mengatakan kepada Fox News bahwa Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi kepada negara mana pun yang menentang upayanya untuk "menghentikan" sanksi PBB terhadap Iran.Ketika kami telah melihat negara mana pun yang melanggar sanksi kami saat ini, sanksi Amerika saat ini, kami telah meminta pertanggungjawaban setiap negara untuk itu, "kata Pompeo kepada tuan rumah Bret Baier." Kami akan melakukan hal yang sama sehubungan dengan sanksi Dewan Keamanan PBB yang lebih luas juga. "Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menolak tawaran AS pada Jumat lalu untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober.Resolusi tersebut membutuhkan dukungan dari sembilan dari 15 suara untuk lolos. Sebelas anggota abstain, termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, sementara AS dan Republik Dominika adalah satu-satunya suara “ya”.Amerika Serikat telah menjadi terisolasi atas Iran di Dewan Keamanan setelah penarikan Presiden Donald Trump dari kesepakatan nuklir multilateral Iran pada tahun 2018.(IT/TGM)