Trump: Kesepakatan Jet F-35 UEA 'Dalam Peninjauan' Meskipun Ditentang Israel

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Rabu (19/8) bahwa Washington sedang mempertimbangkan untuk menjual jet tempur siluman F-35 ke Uni Emirat Arab meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keprihatinannya atas masalah tersebut.

Dua hari sebelumnya, Netanyahu merinci beberapa kesempatan di mana dia mengatakan kepada para pejabat AS bahwa dia menentang penjualan semacam itu. Dia membantah laporan bahwa kesepakatan itu adalah bagian dari perjanjian normalisasi antara entitas Zionis dan UEA, dan sumber Gedung Putih mengonfirmasi bahwa itu tidak ada dalam kesepakatan damai.Namun, Abu Dhabi telah menjelaskan, selama enam tahun terakhir dan beberapa hari setelah hubungan resmi dengan Tel Aviv diumumkan, mereka tertarik untuk membeli pesawat tersebut. Trump mengakui hal ini, mengatakan UEA menginginkan "cukup banyak F-35".Itu adalah jet tempur terhebat di dunia, kata Trump pada Rabu (19/) malam. “Mereka ingin membeli F-35, kita akan lihat apa yang terjadi. Itu sedang ditinjau. "Trump juga menunjukkan pandangan positifnya tentang Abu Dhabi: “Mereka pasti punya uang untuk membayarnya. Itu menyenangkan karena seringkali ketika kita membuat kesepakatan, mereka tidak memiliki 10 sen, negara-negara yang kita tangani ini. Kami memberi kepada mereka, [mengatakan] 'Bagaimana kalau membayar ini nanti?' Tapi mereka tidak pernah membayar karena mereka tidak punya uang. "The New York Times melaporkan bahwa pemerintahan Trump mempercepat proses penjualan jet, serta drone canggih, ke UEA, dan Gedung Putih membantah bahwa itu terkait langsung dengan normalisasi dengan entitas Zionis.Penasihat Khusus Gedung Putih Jared Kushner dilaporkan terlibat dalam mendorong kesepakatan senjata.[IT/r]