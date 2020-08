Pompeo Menuduh Eropa 'Berpihak Pada Ayatollah' Atas Sikap Sanksi Iran

Mike Pompeo, US Secretary of State.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengecam sekutu Washington di Eropa dalam konferensi pers hari Kamis (20/8) dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), mengklaim bahwa sementara pejabat dari Jerman, Prancis dan Inggris secara pribadi telah menyatakan dukungan untuk perpanjangan embargo senjata terhadap Iran, mereka secara terbuka "memilih berpihak pada ayatollah".

"Kami tidak akan pernah mengizinkan Republik Islam Iran memiliki senjata nuklir," kata Pompeo dalam pidatonya di DK PBB.Setelah menegur Prancis, Jerman, dan Inggris, dia kemudian memuji negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi - menyatakan mereka "pantas dipuji karena menunjukkan keberanian dan persatuan dalam peringatan tentang bahaya dari Iran."Dia kemudian merujuk pernyataan GCC 9 Agustus ke PBB, yang menyerukan perpanjangan embargo senjata internasional, yang akan berakhir pada 18 Oktober."Tidak tepat untuk mencabut pembatasan pasokan senjata dari dan ke Iran sampai Iran menghentikan kegiatan destabilisasi di kawasan itu dan berhenti memasok senjata kepada organisasi teroris dan sektarian," kata Sekretaris Jenderal GCC Nayef Falah Mubarak al-Hajraf, seperti dilaporkan oleh Reuters.Ketiga negara Eropa tersebut telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menjelaskan bahwa sebagai anggota yang masih aktif dari perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), mereka tidak dapat mendukung dorongan AS untuk menggunakan mekanisme "snapback" karena melanggar perjanjian."Prancis, Jerman, dan Inggris ('the E3') mencatat bahwa AS tidak lagi menjadi peserta JCPoA setelah penarikan mereka dari kesepakatan pada 8 Mei 2018," tulis mereka."Kami tetap berkomitmen pada JCPoA meskipun ada tantangan signifikan yang disebabkan oleh penarikan AS. Kami percaya bahwa kami harus mengatasi masalah ketidakpatuhan sistematis Iran saat ini dengan kewajiban JCPoA melalui dialog antara peserta JCPoA."Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengeluarkan tweet Kamis pagi, menyebut upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata sebagai "tidak sah dan kejam."Rusia dan China sama-sama menyatakan dukungan untuk Iran, dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov bahkan menyebut desakan sanksi Washington "tidak masuk akal.""Kami telah berulang kali mengatakan bahwa AS telah menarik diri dari JCPOA dan oleh karena itu tidak memiliki hak untuk meminta pemulihan rezim sanksi PBB terhadap Iran," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam sebuah penjelasan.[IT/r]