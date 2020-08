Menlu Iran Zarif Mengimbau Dewan Keamanan PBB untuk Mencegah AS Menerapkan Kembali Sanksi Iran

Mohammad Javad Zarif Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB yang meminta anggotanya untuk mencegah Amerika Serikat mencoba menjatuhkan kembali sanksi PBB terhadap Iran karena tidak lagi menjadi peserta dalam perjanjian nuklir 2015.

"Notifikasi oleh Amerika Serikat tidak dapat diterima. Mekanisme Penyelesaian Sengketa hanya terbuka untuk peserta JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action] yang sebenarnya," kata Zarif, Kamis (20/8)."Dewan Keamanan PBB harus mencegah AS - pelanggar berat dan tidak menyesal UNSCR 2231 - dari menyalahgunakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa secara sepihak dan tidak sah, dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan resolusi itu - dan bersamaan dengan itu, otoritas Dewan Keamanan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa."Zarif mengatakan langkah Amerika Serikat untuk memicu sanksi snapback di bawah persyaratan JCPOA adalah ilegal karena Washington secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018.Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht Ravanchi mengatakan kepada wartawan bahwa surat AS yang memberi tahu Dewan Keamanan PBB bahwa Washington telah memulai prosedur untuk meminta jeda sanksi terhadap Iran tidak memiliki kedudukan hukum, yang membuat dokumen itu tidak dapat diterima.“AS bukanlah peserta JCPOA [Rencana Komprehensip Aksi Bersama], dan tidak memiliki hak untuk memicu apa yang disebut mekanisme snapback, dan interpretasi sewenang-wenangnya terhadap resolusi 2231 tidak dapat mengubah kenyataan ini,” kata Ravanchi pada hari Kamis (20/8). “Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa surat yang dikirim oleh AS hari ini kepada presiden Dewan Keamanan, dan semua rujukan di dalamnya, tidak dalam kekosongan dan tidak memiliki kedudukan hukum sehingga tidak dapat diterima”.Ravanchi mengatakan bahwa langkah AS berusaha menyesatkan komunitas global dan menyalahgunakan proses untuk memulai mekanisme tersebut."Ini tidak lain adalah intimidasi ilegal dan politik", tambah Ravanchi.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memberi tahu presiden Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis (20/8) bahwa Amerika Serikat memulai prosedur untuk menerapkan mekanisme snapback dan memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran.Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa dia telah meminta Pompeo untuk memberi tahu Dewan Keamanan PBB bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk mengembalikan semua sanksi snapback terhadap Iran. Departemen Luar Negeri mengatakan sanksi akan diberlakukan kembali 30 hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima catatan Washington.Amerika Serikat mulai memberlakukan kembali semua sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran setelah gagal membuat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk memperpanjang embargo senjata PBB atas Iran tanpa batas waktu.Embargo senjata akan berakhir pada bulan Oktober di bawah ketentuan perjanjian nuklir JCPOA.[IT/r]