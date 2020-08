Administrasi Trump Akan Kembali Dipermalukan Secara Global

IslamTimes- "Tadi malam [Menteri Luar Negeri AS] Mike Pompeo mengaktifkan mekanisme pengembalian resolusi Dewan Keamanan yang dibatalkan dalam imajinasinya," kata Mohammad Javad Zarif dalam sebuah posting di akun Instagram-nya pada hari Jumat.

Menteri luar negeri Iran mengatakan upaya pemerintah AS untuk menarik kembali sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Teheran tidak akan menghasilkan apa-apa selain kehilangan harga diri bagi Presiden AS Donald Trump."Tadi malam [Menteri Luar Negeri AS] Mike Pompeo mengaktifkan mekanisme pengembalian resolusi Dewan Keamanan yang dibatalkan dalam imajinasinya," kata Mohammad Javad Zarif dalam sebuah posting di akun Instagram-nya pada hari Jumat.Namun, dia menambahkan, pada saat yang sama Iran, Rusia, China, Uni Eropa, Jerman, Prancis, dan Inggris menggambarkan langkah administrasi Trump sebagai tindakan melanggar hukum, sia-sia, dan batal serta bersuara dalam surat terpisah."Hari ini, beberapa anggota Dewan Keamanan lainnya kemungkinan akan mengadopsi sikap serupa, dan pemerintahan Trump akan diisolasi dan dipermalukan secara global sekali lagi," kata Zarif."Sejarah Dewan Keamanan tidak mengingat situasi serupa," katanya, mengacu pada konsensus global terhadap Presiden AS Donald Trump.Pada hari Kamis, sekutu Barat Amerika Serikat yang paling terkemuka menolak untuk mengambil langkah dengan dorongannya untuk menarik kembali sanksi PBB terhadap Iran.Inggris, Prancis, dan Jerman mengatakan mereka tidak dapat mendukung langkah AS, menggambarkan tindakan Washington tidak sesuai dengan upaya untuk mendukung kesepakatan nuklir Iran 2015, Reuters melaporkan.Ketiganya mengumumkan posisi mereka dalam sebuah pernyataan sebagai tanggapan atas dorongan ilegal AS untuk menggunakan mekanisme dalam kesepakatan nuklir yang akan mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Republik Islam.Memberikan pendekatan sepihak AS, pukulan berikutnya adalah misi China di PBB yang mengingatkan bahwa Washington sendiri telah membahayakan semua hak kontraknya berdasarkan kesepakatan nuklir.Begitu pula surat yang diberikan Pompeo kepada badan dunia untuk memicu modul snapback memenuhi syarat untuk tujuan yang telah ditulis, misi tersebut mencatat dalam sebuah tweet.(IT/TGM)