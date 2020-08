Khatibzadeh: Tuntutan Tidak Sah AS Tidak Akan Pernah Terwujud 

IslamTimes- "Pendekatan berita semacam itu berusaha untuk menggambarkan bahwa permintaan yang dibuat oleh AS telah membatalkan resolusi dan sanksi akan dijatuhkan kembali kemudian, dan Iran akan diberi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB," tambahnya.

Merujuk pada kegagalan AS di Dewan Keamanan PBB tentang perpanjangan embargo senjata Iran dan upayanya untuk memulai mekanisme snapback, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa tuntutan ilegal AS tidak pernah terwujud.“Pertama-tama, saya menganggap perlu untuk ditekankan bahwa dalam rangka melaporkan berita dan perkembangan yang berkaitan dengan upaya tak berdasar Amerika Serikat untuk memulihkan resolusi Dewan Keamanan yang telah dihentikan berdasarkan Resolusi 2231, kami melihat upaya dari serangkaian media asing menawarkan interpretasi yang salah, "Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan pada hari Jumat ketika ditanya tentang status terbaru perkembangan terkait dengan tindakan ilegal AS di Dewan Keamanan PBB dan tentang tindakan Iran."Pendekatan berita semacam itu berusaha untuk menggambarkan bahwa permintaan yang dibuat oleh AS telah membatalkan resolusi dan sanksi akan dijatuhkan kembali kemudian, dan Iran akan diberi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB," tambahnya.“Namun demikian, AS tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tersebut, dan hanya mengajukan 'permintaan' kepada presiden bergilir Dewan Keamanan dalam tindakan yang melanggar peraturan dan norma hukum internasional dan Resolusi 2231. AS ' kompetensi untuk mengajukan permintaan tersebut telah ditolak oleh semua anggota JCPOA, dan AS telah menjadi begitu terisolasi, bahkan di antara sekutunya, yang telah menyebut tiga negara Eropa (Inggris, Prancis dan Jerman) sebagai sekutu ayatollah Iran, "juru bicara Iran menyatakan.“Semua pihak yang tersisa di JCPOA, termasuk tiga negara Eropa di Jerman, Inggris dan Prancis, serta Rusia dan China, telah menentang permintaan tidak berdasar dan ilegal dari Amerika Serikat dengan segera dan dengan keras, dan juga telah memberi tahu Dewan Keamanan presiden tentang itu. Anggota Dewan Keamanan lainnya juga akan mengadopsi sikap serupa dalam beberapa hari mendatang, ”kata Khatibzadeh.Dia kemudian menunjuk pada pertemuan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini di mana resolusi yang diprakarsai AS tentang perpanjangan embargo senjata terhadap Iran menghadapi tentangan dari semua negara anggota, kecuali satu negara, terutama dari anggota tetap DK PBB, termasuk Rusia dan China. ."Washington tidak akan pernah mencapai tujuan tidak sahnya," kata juru bicara itu."Tujuan utama dan akhir AS adalah untuk menerapkan kebijakan terorisme ekonomi terhadap rakyat Iran dengan menggunakan alat politik sepihak, ke perang psikologis dan propaganda, dan menyebabkan gangguan terhadap stabilitas dan keamanan psikologis dan ekonomi Iran," tambahnya. ."Seperti yang ditekankan Menteri Luar Negeri dalam pesan semalam untuk bangsa Iran di halaman Instagram-nya, badan diplomasi, seperti tujuh tahun terakhir, telah melakukan yang terbaik dan telah menggunakan semua kapasitas politik dan hukumnya untuk mempromosikan dan menstabilkan citra perkasa dan logis Iran di kancah internasional, ”ujarnya."Kementerian Luar Negeri mencoba untuk sekali lagi memaksa" pelanggar hukum Amerika "untuk mengalami isolasi untuk melawan unilateralisme dan pelanggaran hukum AS," tegasnya.(IT/TGM)