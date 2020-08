Araghchi: DK PBB Tidak Mengizinkan AS Untuk Menyalahgunakan Res. 2231 

IslamTimes- "Kami percaya DK PBB tidak akan mengizinkan AS untuk menyalahgunakan Res 2231 untuk mencapai tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan resolusi itu," kata diplomat Iran.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi menyebut permintaan AS batal demi hukum, mengatakan bahwa Iran percaya bahwa Dewan Keamanan PBB tidak akan mengizinkan AS untuk menyalahgunakan Resolusi 2231.Dalam tweet Jumat, Araghchi menulis, "Permintaan AS tidak dapat memiliki efek hukum. Ini batal demi hukum."“Tidak ada peserta JCPOA yang tersisa yang menganggap notifikasi efektif,” tambahnya."Kami percaya DK PBB tidak akan mengizinkan AS untuk menyalahgunakan Res 2231 untuk mencapai tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan resolusi itu," kata diplomat Iran.Pada 20 Agustus, AS mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB yang meminta untuk memulai mekanisme 'snapback'."Hari ini saya mengarahkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk memberi tahu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk memulihkan hampir semua sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran - itu adalah tindakan mundur, tidak jarang," kata Trump kepada wartawan selama Konferensi pers Gedung Putih pada hari Rabu.Menyusul dorongan baru Washington untuk menerapkan apa yang disebut ketentuan snapback di JCPOA dan memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Teheran, Menteri Luar Negeri Zarif mengirim surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis.Dia mengecam upaya ilegal AS yang terus menerapkan sanksi terhadap Iran, menegaskan kembali bahwa AS tidak memiliki hak untuk menerapkan kembali ketentuan resolusi yang dihentikan.Menanggapi permintaan AS untuk memulai mekanisme 'snapback', E3 mengumumkan penentangan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak akan mendukung tindakan ini yang tidak sesuai dengan upaya saat ini untuk mendukung JCPOA.China dan Rusia juga mengecam Amerika Serikat karena meminta sanksi terhadap Teheran.(IT/TGM)