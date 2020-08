'AS Bukan Peserta JCPOA Untuk Mengaktifkan Mekanisme Snapback'

IslamTimes- "UE akan terus melakukan segalanya untuk memastikan pelestarian dan implementasi penuh dari kesepakatan #Iran," tambahnya.

Sekretaris Jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa (EEAS), Helga Schmid mengatakan bahwa AS bukan peserta untuk meminta sanksi Snapback yang diramalkan oleh resolusi DK PBB 2231.Dalam tweet Jumat, Schmid menulis, "Setelah AS secara resmi menarik diri dari #JCPOA pada 2018, itu tidak dapat dianggap sebagai Negara peserta untuk tujuan kemungkinan sanksi sanpback oleh resolusi #UNSC 2231.""UE akan terus melakukan segalanya untuk memastikan pelestarian dan implementasi penuh dari kesepakatan #Iran," tambahnya.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim pada hari Jumat bahwa Washington telah mengirimkan surat kepada PBB untuk permohonan snapback terhadap Iran untuk mengembalikan sanksi dalam 30 hari.Merujuk pada proses pemulihan sanksi terhadap Iran, ia menambahkan, "Kami yakin mekanisme pemicunya akan diterapkan terhadap Iran."Sementara itu, sebagai reaksi atas permintaan AS untuk memulai mekanisme 'snapback', E3 mengumumkan penolakan mereka, dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan mendukung tindakan ini yang tidak sesuai dengan upaya saat ini untuk mendukung JCPOA.Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa inisiatif AS untuk memperbarui resolusi Dewan Keamanan PBB tentang sanksi terhadap Iran tidak memiliki dasar hukum dan pasti akan gagal.Menyusul dorongan baru Washington untuk menerapkan apa yang disebut ketentuan snapback di JCPOA dan memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Teheran, Menteri Luar Negeri Zarif mengirim surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis.Dia mengecam upaya ilegal AS untuk menghentikan sanksi terhadap Iran, menegaskan kembali bahwa AS tidak memiliki hak untuk menerapkan kembali ketentuan resolusi yang dihentikan.Menanggapi upaya AS untuk menggunakan mekanisme snapback terhadap Iran, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Washington tidak dapat mengaktifkan mekanisme tersebut.(IT/TGM)