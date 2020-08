'Upaya AS Untuk Memperbarui Sanksi Terhadap Iran Tidak Memiliki Dasar Hukum'

IslamTimes- "Sayangnya, hal itu sama sekali tidak mengganggu kolega Amerika kita," tambahnya. "Kami mendesak semua negara untuk menolak keras itu," kata Zakharova.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa inisiatif AS untuk memperbarui resolusi Dewan Keamanan PBB tentang sanksi terhadap Iran tidak memiliki dasar hukum dan pasti akan gagal.Dorongan Amerika Serikat untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran dapat menyebabkan krisis yang mendalam di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada sebuah pengarahan pada hari Kamis, TASS melaporkan."Kami sangat prihatin bahwa tindakan Washington, yang kami anggap sembrono, dapat menyebabkan krisis, mungkin krisis yang sangat dalam, di dalam Dewan Keamanan [PBB]," tegasnya."Sayangnya, hal itu sama sekali tidak mengganggu kolega Amerika kita," tambahnya. "Kami mendesak semua negara untuk menolak keras itu," kata Zakharova.Menurutnya, "Inisiatif AS untuk memperbarui resolusi Dewan Keamanan PBB tentang sanksi terhadap Iran, yang dicabut setelah penandatanganan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tahun 2015 tentang program nuklir Iran, kekurangan dasar hukum dan pasti akan gagal."Diplomat Rusia itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa AS tidak berhak memanfaatkan kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk mencapai tujuannya sendiri."AS telah terang-terangan melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 sejak Mei 2018, ketika Washington secara sepihak menarik diri dari JCPOA, memberlakukan sanksi terhadap Iran dan mulai menekan negara-negara lain, mencegah mereka melaksanakan kewajiban mereka yang berasal dari keputusan Dewan Keamanan PBB, yaitu benar-benar ilegal, "kata Zakharova."Rusia mengutuk rencana AS untuk melanjutkan jalur kebijakannya yang bertujuan untuk menghancurkan JCPOA dan merusak Resolusi 2231," pungkasnya.Menyusul dorongan baru Washington untuk menerapkan apa yang disebut ketentuan snapback di JCPOA dan memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Teheran, Menteri Luar Negeri Zarif mengirim surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis.Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan saat ini, Duta Besar Indonesia, Zarif telah menyoroti aspek hukum dan politik dari tindakan AS yang bertentangan dengan aturan dan norma internasional.Dia mengecam upaya ilegal AS untuk menghentikan sanksi terhadap Iran, menegaskan kembali bahwa AS tidak memiliki hak untuk menerapkan kembali ketentuan resolusi yang dihentikan.Menanggapi permintaan AS untuk memulai mekanisme 'snapback', E3 juga mengumumkan penolakan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak akan mendukung tindakan ini yang tidak sesuai dengan upaya saat ini untuk mendukung JCPOA.(IT/TGM)