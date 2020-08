Scott Ritter: AS Bersedia Hancurkan DK PBB demi Menekan Iran

Pompeo (Russia Today).

Islam Times - Ditolaknya draft resolusi perpanjangan embargo senjata Iran di Dewan Kemananan PBB tak membuat Amerika Serikat surut. Mekanisme snapback atau pengembalian semua sanksi PBB untuk Iran pun dicanangkan; langkah yang menuai kecaman dan protes banyak pihak. Scott Ritter, mantan perwira intelijen Korps Marinir AS menanggapi hal ini, menyebut AS bersedia menghancurkan DK PBB demi menekan Iran semata.

Dalam artikal yang dilansir Russia Today kemarin, Ritter menulis bahwa saat berbicara tentang kesepakatan nuklir Iran (secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, atau JCPOA), Presiden Trump secara khusus berfokus pada satu hasil: membawa Republik Islam kembali ke meja perundingan untuk menghasilkan sebuah "kesepakatan yang lebih baik" daripada yang dilakukan oleh pendahulunya, Barack Obama, pada Juli 2015. Bagi mantan makelar New York dan bintang reality televisi yang kemudian menjadi oorang nomor satu ini, tidak ada yang lebih sederhana dari hal itu. Bagaimanapun juga, dia adalah "pembuat kesepakatan" yang sempurna (sebagaimana klaimnya). Bagaimana kesepakatan dibuat, dan bahkan apa yang membentuk kesepakatan, kurang penting daripada kesepakatan itu sendiri. Tujuan ini cukup mendominasi pemikiran Trump tentang Iran ketika masih menjadi kandidat dan terus berlangsung setelah menjabat sebagai Presiden.Keputusan tergesa-gesa AS untuk menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 lebih didorong oleh kebutuhan yang dirasakan untuk mulai membentuk medan perang diplomatik demi mendukung negosiasi baru daripada masalah keamanan nasional yang sah. Tujuan Trump selama ini adalah untuk memaksa Iran, melalui penerapan sanksi ekonomi yang dikombinasikan dengan isolasi politik, untuk membatalkan JCPOA era Obama dan duduk dengan "pembuat kesepakatan" Amerika yang baru demi membuat "kesepakatan besar" yang akan membuat semua orang senang.Bagaimanapun, lanjut Ritter, yang menjadi masalah sejak awal bahwa Amerika Serikat sendirian dengan ketidaksenangannya terkait bagaimana kesepakatan itu dilaksanakan. Di antara pihak-pihak lain dalam JCPOA (Prancis, Inggris Raya, Jerman, Uni Eropa, Rusia, China, dan Iran), perjanjian tersebut membuktikan kelangsungan hidupnya dengan mencegah Iran terlibat dalam tindakan "pelarian" apa pun yang dapat mengakibatkan Iran memperoleh bahan fisil yang cukup dari program pengayaan uranium berbasis sentrifugasi untuk membangun perangkat nuklir. Trump, bagaimanapun, telah terikat pada apa yang disebut "klausul matahari terbenam" dari JCPOA, yang mencabut pembatasan penggunaan sentrifugal Iran setelah beberapa tahun, yang memungkinkan Iran untuk meledakkan perhitungan hipotetis mengenai "pelarian" nuklir, dan dengan demikian merumuskan tujuan mendasar dari JCPOA untuk memulai.Keputusan AS untuk menarik diri secara sepihak dari JCPOA telah terbukti menjadi bencana kebijakan yang tidak dapat dikurangi, yang telah memberdayakan Iran, Rusia, dan China sebagai "pihak yang dirugikan", dan memicu perselisihan antara AS dan sekutu Eropa-nya. Alih-alih mengakui kekalahan dan membantu memulihkan status quo dengan masuk kembali ke JCPOA, pemerintahan Trump malah memilih untuk melipatgandakan, mengancam akan memberlakukan kembali sanksi PBB yang telah ditangguhkan setelah Iran masuk ke JCPOA melalui mekanisme prosedural yang terdapat di badan perjanjian itu menyerukan "hukuman" jika ada pihak yang tidak puas dengan kepatuhan pihak lain. Tujuan sebenarnya dari langkah AS untuk memberlakukan kembali inspeksi "snaback" bukanlah penyimpangan pada bagian dari program nuklir Iran, melainkan keinginan untuk mencegah pencabutan otomatis embargo senjata yang telah dijabarkan di tubuh JCPOA. Embargo ini dijadwalkan berakhir secara otomatis pada Oktober 2020.Karen itu, papar Ritter, AS berusaha menekan Dewan Keamanan agar mengeluarkan resolusi yang akan memperpanjang embargo ini secara permanen. Baik Rusia dan China telah berjanji untuk memveto, jadi kekalahan resolusi itu tak terhindarkan. Namun, tujuan dalam mendorongnya adalah untuk membujuk setidaknya sembilan anggota lain dari 15 anggota badan tersebut untuk memberikan suara mendukung, dengan demikian memberikan AS landasan moral yang tinggi ketika mendekati Dewan Keamanan tentang memberlakukan kembali "serangan balik" sanksi. Sebagian besar anggota Dewan Keamanan lainnya, mengakui bahwa jika mereka campur tangan untuk membalikkan klausul yang diamanatkan oleh JCPOA, mereka akan membahayakan partisipasi berkelanjutan Iran dalam perjanjian tersebut, alih-alih abstain dari pemungutan suara pada resolusi tersebut. Hanya Republik Dominika yang berpihak pada AS; Rusia dan China, seperti yang diharapkan, memberikan veto mereka.Setelah gagal mengamankan landasan moral yang tinggi, AS bisa saja mengakui kekalahan dan berkumpul kembali, mencoba mencari jalan lain yang tidak terlalu kontroversial ke depan. Tetapi kebijakan "tekanan maksimum" AS tidak menunjukkan kelemahan seperti itu, terutama ketika Donald Trump membual bahwa dia akan mendapatkan kesepakatan baru dengan Iran dalam waktu empat minggu setelah dia terpilih kembali. Bahkan untuk mencoba ini, AS tidak hanya perlu mempertahankan rezim sanksi sepihak yang ada yang diberlakukannya terhadap Iran, tetapi juga meningkatkan tekanan, sesuatu yang hanya dapat dilakukan dengan memberlakukan kembali sanksi PBB melalui mekanisme "snapback” JCPOA.Jika AS berhasil "memberlakukan kembali" sanksi PBB, JCPOA akan mati, karena tidak mungkin Iran akan terus mematuhi kesepakatan yang tidak lagi memenuhi janjinya. Pihak lain di JCPOA memahami hal ini dan menunjukkan keengganan mereka untuk mengikuti skema AS. Selain itu, negara-negara ini percaya bahwa dengan menarik diri dari JCPOA, AS tidak lagi menjadi "peserta" untuk perjanjian tersebut, dan dengan demikian, tidak memiliki kewenangan yurisdiksi atau hukum untuk memulai ketentuan "snapback".Pada 20 Agustus, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, mengabaikan peringatan dari pihak JCPOA lainnya, bertemu dengan Presiden Dewan Keamanan untuk menyampaikan surat yang mengumumkan bahwa AS mengaktifkan prosedur "snapback", dan dalam 30 hari itu akan menyerukan pemungutan suara tentang masalah tersebut oleh Dewan Keamanan. Tindakan AS ini segera dikecam oleh pihak lain dari JCPOA, dengan Prancis, Inggris dan Jerman menyebut langkah AS "tidak sesuai dengan upaya kami saat ini untuk mendukung JCPOA", dan baik Rusia maupun China menyebut upaya tersebut "ilegal".Dihadapkan dengan oposisi ini, pemerintahan Trump tidak menunjukkan indikasi untuk bersedia mundur. Dewan Keamanan PBB sedang menavigasi perairan yang belum pernah dipetakan, karena tidak pernah dihadapkan pada tantangan seperti ini selama 75 tahun sejarahnya. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa AS akan mengajukan resolusi untuk dipertimbangkan setelah berakhirnya periode pemberitahuan 30 hari, dan kemudian memveto sendiri, sehingga memicu "snapback" otomatis sanksi PBB. Ada juga alasan kuat untuk percaya bahwa Dewan Keamanan akan berusaha memblokir AS melalui berbagai formalitas prosedural yang dirancang untuk tidak secara resmi mengakui tuntutan AS, dan dengan demikian mencegah penyerahan resolusi apa pun.Hasil yang mungkin adalah Dewan Keamanan gagal mengakui pengajuan resolusi oleh AS, diikuti oleh AS yang menolak mengakui kemampuan Dewan Keamanan untuk mencegah resolusi semacam itu diajukan. AS akan berupaya untuk mengajukan resolusi tersebut, kemudian segera memveto, dan mengklaim bahwa "snapback" telah dilakukan. Anggota Dewan Keamanan lainnya akan menolak tindakan ini, dan menganggap JCPOA berfungsi, bebas dari sanksi PBB. AS kemudian akan memberikan sanksi kepada pihak mana pun yang gagal mematuhi sanksi PBB.Jika ini benar-benar terjadi, itu berarti Dewan Keamanan PBB akan mati, suatu hasil yang tampaknya diinginkan oleh banyak orang dalam pemerintahan Trump. Menghadapi keniscayaan hasil ini, beberapa anggota - terutama Prancis, Jerman, dan Inggris - mungkin dipaksa untuk memeriksa kembali posisi mereka tentang pencabutan embargo senjata, mencari solusi kompromi yang menyelamatkan JCPOA sambil menolak akses Iran ke persenjataan Rusia dan China. Ini mungkin tujuan AS selama ini. Jika demikian, maka ini sangat berbahaya karena didasarkan pada predikat yang salah, yaitu ada kombinasi tekanan ekonomi dan diplomatik yang dapat diberikan kepada Iran untuk memaksanya melakukan renegosiasi JCPOA. Sederhananya, agar pemerintahan Trump berjalan seolah-olah hanya ada satu hal yang membahayakan perdamaian dan keamanan regional sertta internasional.[IT/AR]