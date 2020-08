13 Dari 15 Anggota DK PBB Menolak Tawaran Snapback AS 

IslamTimes- Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengajukan keluhan resmi kepada Presiden Dewan Keamanan Dian Triansyah Djani, menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir 2015 - di mana Presiden AS Donald Trump menarik diri dua tahun lalu.

Sebuah laporan baru mengatakan 13 negara dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menyatakan penentangan mereka terhadap dorongan AS untuk memicu apa yang disebut ketentuan snapback dalam kesepakatan nuklir 2015 yang bertujuan mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran, meninggalkan Washington sekali lagi terisolasi seperti sebelumnya.Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengajukan keluhan resmi kepada Presiden Dewan Keamanan Dian Triansyah Djani, menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir 2015 - di mana Presiden AS Donald Trump menarik diri dua tahun lalu.Pompeo mengklaim bahwa Washington masih menjadi peserta dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan oleh karena itu tetap memiliki hak untuk mengaktifkan penghitungan mundur 30 hari untuk pengembalian semua sanksi PBB yang telah dijatuhkan pada Teheran sebelum perjanjian nuklir.Dalam 24 jam sejak diplomat tertinggi AS mengatakan bahwa dia telah menggunakan mekanisme "snapback", Reuters melaporkan bahwa Inggris, Prancis, Jerman dan Belgia serta China, Rusia, Vietnam, Niger, Saint Vincent dan Grenadines, Afrika Selatan, Indonesia , Estonia dan Tunisia menulis surat oposisi.Republik Dominika belum menulis kepada dewan yang menentang sanksi dorongan "snapback". Negara itu adalah satu-satunya anggota DK PBB yang bergabung dengan AS untuk memberikan suara 'ya' pada proposal oleh pemerintahan Trump untuk memperpanjang embargo senjata Iran setelah kedaluwarsa pada bulan Oktober.AS menderita kerugian yang memalukan Jumat lalu di Dewan Keamanan setelah Rusia dan China memberikan suara menentang resolusi anti-Iran dan 11 anggota dewan yang tersisa, termasuk Prancis, Jerman dan Inggris, abstain.(IT/TGM)