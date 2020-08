Hispanik, Asia, Afrika Amerika Lebih Banyak Memberikan Korban Tewas Akibat Virus Corona Di AS 

IslamTimes- Berdasarkan angka dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, orang kulit hitam, Hispanik, Pribumi Amerika dan Asia Amerika menyumbang sekitar 52% dari semua "kematian" akibat Vovid-19 sepanjang tahun ini.

Orang kulit hitam, Hispanik, Pribumi Amerika, dan Asia-Amerika memiliki angka kematian COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan mayoritas orang kulit putih di Amerika Serikat.Media melaporkan pada hari Jumat bahwa analisis oleh The Associated Press dan The Marshall Project menemukan bahwa sementara orang kulit berwarna hanya di bawah 40% dari populasi AS.Berdasarkan angka dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, orang kulit hitam, Hispanik, Pribumi Amerika dan Asia Amerika menyumbang sekitar 52% dari semua "kematian" akibat Vovid-19 sepanjang tahun ini.Laporan tersebut menunjukkan peningkatan total kematian menurut ras, serta jumlah kematian COVID-19 yang tidak proporsional di antara penduduk asli Amerika dan Asia Amerika.Laporan sebelumnya telah mengungkapkan jumlah korban yang sangat besar pada orang kulit hitam dan Hispanik Amerika.Kesenjangan tersebut telah dikaitkan dengan akses yang tidak setara ke perawatan kesehatan dan peluang ekonomi.Menurut Universitas Johns Hopkins yang diterbitkan pada hari Sabtu, AS. memiliki lebih banyak kasus virus korona dan kematian daripada negara lain di dunia dengan 5,6 juta infeksi dan lebih dari 175.000 kematian,Negara tetangga Meksiko memiliki hampir 550.000 kasus terinfeksi pada Sabtu pagi dan lebih dari 59.000 kematian, menurut Johns Hopkins.Ada hampir 23 juta kasus COVID-19 global dan hampir 800.000 kematian, Johns Hopkins melaporkan.Sementara itu, kepala Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan dia berharap pandemi virus corona akan berakhir dalam waktu kurang dari dua tahun - lebih cepat dari yang dibutuhkan untuk menghentikan flu Spanyol 1918.Berbicara pada hari Jumat pada pengarahan rutinnya di Jenewa, kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kunci untuk menghentikan virus adalah agar negara-negara di seluruh dunia "bekerjasama membantu satu sama lain."(IT/TGM)