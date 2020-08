Ledakan Bom Kembali Menhantui Konvoi Militer AS Di Dekat Baghdad 

IslamTimes- Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Irak juga mengkonfirmasi ledakan itu, mengatakan itu adalah ledakan bom pinggir jalan yang menargetkan konvoi truk yang membawa peralatan militer milik pasukan AS.

Sebuah ledakan dilaporkan menargetkan konvoi militer AS di barat ibu kota Irak.Sumber keamanan Irak mengatakan bahwa ledakan itu terjadi pada hari Sabtu ketika konvoi itu bergerak di jalan raya dekat lingkungan al-Ghazaliyah di bagian barat Baghdad.Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Irak juga mengkonfirmasi ledakan itu, mengatakan itu adalah ledakan bom pinggir jalan yang menargetkan konvoi truk yang membawa peralatan militer milik pasukan AS.Tidak segera jelas apakah ada pasukan AS yang menjadi korban dalam konvoi itu atau apakah ada orang terluka dalam ledakan itu.Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.Ledakan itu terjadi sehari setelah kantor media Komando Operasi Gabungan Irak mengatakan sebuah bom pinggir jalan menghantam konvoi truk yang membawa peralatan logistik milik pasukan koalisi pimpinan AS di Aweirij, sebuah daerah di tepi selatan Baghdad, membakar satu. dari konvoi truk dan membunuh pengemudinya.Ledakan itu terjadi di tengah hubungan yang tegang antara Baghdad dan Washington dan meningkatnya sentimen anti-AS di Irak setelah Amerika Serikat membunuh komandan tinggi Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan komandan kedua dari Unit Mobilisasi Populer Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, pada awal Januari atas perintah Presiden Donald Trump.(IT/TGM)