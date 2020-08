Teheran Akan Menanggapi Keras Setiap Pengembalian Embargo Senjata

IslamTimes- Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht Ravanchi dalam sebuah wawancara dengan Asosiasi Pengendalian Senjata Washington pada hari Jumat mengatakan bahwa tindakan Teheran terhadap upaya Washington untuk mengembalikan sanksi PBB akan bergantung pada seberapa serius ancaman AS akan merugikan JCPOA dan Resolusi DK PBB 2231 .

Menggambarkan klaim Washington untuk menerapkan mekanisme 'snapback' sebagai tidak berdasar, Majid Takht Ravanchi memperingatkan bahwa Teheran akan menanggapi dengan keras setiap pengembalian embargo senjata.Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht Ravanchi dalam sebuah wawancara dengan Asosiasi Pengendalian Senjata Washington pada hari Jumat mengatakan bahwa tindakan Teheran terhadap upaya Washington untuk mengembalikan sanksi PBB akan bergantung pada seberapa serius ancaman AS akan merugikan JCPOA dan Resolusi DK PBB 2231 .Teks lengkap dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:Iran mengumumkan pada Mei 2019 bahwa mereka akan mulai mengurangi kepatuhan terhadap batasan yang diberlakukan oleh JCPOA sebagai tanggapan atas kegagalan kesepakatan untuk memberikan keringanan sanksi yang dibayangkan oleh perjanjian nuklir setelah Amerika Serikat mencabut dan menjatuhkan sanksi. Pada Januari 2020, Teheran mengumumkan bahwa program nuklirnya tidak lagi tunduk pada batasan apa pun. Apakah Iran berniat untuk mengambil langkah tambahan untuk melanggar kewajiban JCPOA dalam beberapa bulan ke depan? Jika demikian, apa tujuan dari gerakan tersebut?Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional karena JCPOA adalah bagian dari Resolusi 2231. Ini merupakan lampiran resolusi. Resolusi tersebut telah mendukung JCPOA, dan Resolusi 2231 diadopsi dengan suara bulat oleh seluruh Dewan Keamanan. Sehingga menunjukkan bahwa seluruh komunitas internasional berada di belakang Resolusi 2231.Tindakan AS itu bertentangan dengan hukum internasional dan kewajiban internasional Amerika Serikat. Setelah AS menarik diri dari JCPOA, Iran menunggu hampir satu tahun untuk melihat apa yang dapat dilakukan oleh anggota JCPOA lainnya untuk memberi Iran manfaat dari JCPOA. Kami diberitahu oleh beberapa anggota JCPOA bahwa Iran akan diberi kompensasi atas kerugian yang diterimanya sebagai akibat dari penarikan AS dari JCPOA. Namun sayangnya, setelah setahun kami tidak menerima manfaat nyata dari pelaksanaan kewajiban kami di bawah JCPOA. Kemudian pada saat itu di tahun 2019, setelah setahun, kami tidak punya pilihan lain selain mengurangi komitmen kami. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 dan 36 JCPOA, jadi tindakan kami sepenuhnya sejalan dengan komitmen kami di JCPOA.Mengenai apakah Iran akan melangkah lebih jauh dari apa yang telah kami lakukan, seperti yang Anda ketahui setelah mengambil langkah kelima, Iran mengatakan tidak akan lagi mengambil tindakan apa pun, dan itu telah menjadi posisi kami sejak itu. Sejauh menyangkut tindakan kami di masa depan, itu sangat bergantung pada cara JCPOA dan Resolusi 2231 akan diperlakukan. Tindakan kami akan sesuai dengan apa pun yang terjadi dengan Resolusi 2231 dan JCPOA.(IT/TGM)