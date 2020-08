Pelosi Kecam Trump Karena Buat 'Pernyataan Berbahaya' tentang Vaksin 'Deep State'

Nancy Pelosi- US House Speaker.jpg

IslamTimes - Presiden sebelumnya menuduh kelompok yang menentangnya berusaha mengurangi skala dalam pemilihan presiden November dengan menunda perilisan vaksin sampai setelah pemungutan suara selesai.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengutuk omelan Twitter yang dibuat sebelumnya oleh Presiden Donald Trump sehubungan dengan penundaan pengiriman vaksin dan pencabutan izin FDA untuk menggunakan hydroxychloroquine dan chloroquine pada pasien COVID-19."FDA memiliki tanggung jawab untuk menyetujui obat-obatan yang dinilai keamanan dan kemanjurannya, bukan dengan pernyataan dari Gedung Putih tentang kecepatan dan mempolitisasi FDA. Ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya di pihak presiden. Bahkan baginya, pernyataan itu melampaui batas," kata Pelosi.Ketua DPR Demokrat itu selanjutnya menuduh presiden membahayakan "kesehatan dan kesejahteraan" warga AS.Trump Mengecam 'Deep State' (Negara di dalam Negara) karena Menggunakan Vaksin dalam Skema PolitikPOTUS sebelumnya menuduh kekuatan "negara bagian" sengaja menghentikan proses melakukan tes untuk vaksin dan terapi virus corona di Food and Drug Administration. Trump mengeluh bahwa perusahaan obat harus melalui proses yang rumit untuk merekrut orang untuk dicoba dan menuduh bahwa hal ini dilakukan dengan maksud agar vaksin diberikan hanya setelah pemilihan presiden November selesai.Negara di dalam negara, atau siapa pun, di FDA membuat sangat sulit bagi perusahaan obat untuk membuat orang menguji vaksin dan terapeutik. Jelas, mereka berharap untuk menunda jawaban sampai setelah 3 November. Harus fokus pada kecepatan, dan menyelamatkan nyawa! @Tokopedia- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Agustus 2020Presiden kemudian mengutuk penolakan FDA untuk mengizinkan perawatan lebih lanjut bagi mereka yang telah tertular virus corona dengan hydroxychloroquine dan chloroquine atas kekhawatiran bahwa obat tersebut tidak berpengaruh pada penyakit dan pemulihan pasien, sementara memiliki efek samping yang signifikan. Trump menuduh bahwa "banyak dokter dan penelitian tidak setuju" dengan evaluasi efektivitas kedua obat tersebut.Meskipun ada beberapa terapi dan vaksin potensial untuk melawan COVID-19 yang sedang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Amerika, mereka belum menjalani tahap akhir uji coba, yang membutuhkan sejumlah besar sukarelawan manusia untuk membuktikan bahwa obat tersebut aman dan efektif.Baru-baru ini, Gamaleya Research Institute Rusia mendaftarkan vaksin virus korona pertama di dunia, berdasarkan pengembangannya pada vaksin sebelumnya menggunakan adenovirus sebagai vektor untuk mengirimkan genom COVID-19 ke dalam tubuh manusia. Namun, AS menolak gagasan untuk membelinya, dengan Presiden Trump mengisyaratkan bahwa setara domestik mungkin tersedia sebelum hari pemilihan 3 November.[IT/r]