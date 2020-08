Duta Iran untuk Rusia: Kerja Sama Militer Tehran-Moskow 'Akan Mencapai Tingkat Baru'

IslamTimes - Pengumuman itu muncul ketika embargo PBB atas penjualan senjata ke Republik Islam akan segera berakhir di tengah berlanjutnya penolakan terhadap langkah Amerika Serikat.

Kerja sama militer antara Iran dan Rusia terus meningkat dan "akan mencapai tingkat baru" di masa depan, kata duta besar Republik Islam untuk Moskow, Kazem Jalali. Utusan itu mencatat bahwa sebagai bagian dari pekerjaan ini, Menteri Pertahanan Iran Amir Khatami telah tiba di Moskow untuk bertemu dengan mitranya dari Rusia dan sejumlah pejabat pertahanan terkenal lainnya.Jalali kemudian memuji upaya Kremlin untuk membela pencabutan larangan global PBB atas penjualan senjata ke Iran, yang akan berakhir pada pertengahan Oktober 2020 dan ditentang keras oleh Washington."[Dengan menolak resolusi AS untuk melanjutkan larangan, Rusia] menunjukkan bahwa mereka menentang tindakan ilegal dan sia-sia oleh Amerika Serikat," kata Jalali.Larangan penjualan senjata konvensional ke Iran diperkenalkan bersamaan dengan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir) ketika ditandatangani pada 2015. Sekarang larangan sementara akan berakhir, AS telah mencoba untuk memastikan kelanjutannya melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, yang ditolak, dan berusaha memicu mekanisme sanksi "snapback".Mekanisme ini juga dibuat sebagai bagian dari JCPOA dan seharusnya diberlakukan jika Iran melanggar ketentuannya, mengembalikan semua sanksi internasional.Meskipun Iran benar-benar melampaui tingkat pengayaan uranium tahun ini, Iran melakukannya setelah UE dan penandatangan lainnya gagal melindungi ekonominya dari sanksi yang diberlakukan AS setelah membatalkan kesepakatan nuklir pada 2018.Tehran, Moskow, dan Beijing bersikeras bahwa Washington telah tidak ada hak untuk memicu sanksi "snapback" sejak ia meninggalkan kesepakatan dua tahun lalu, membuatnya di ambang kehancuran.[IT/r]