Dewan Amal Muslim Terbesar Inggris Mengundurkan Diri atas Postingan yang Menyebut Hamas 'Orang Hebat' dan Israel 'Musuh Zionis'

Almoutaz Tayara, the board director of the charity Islamic Relief Worldwide.jpg

IslamTimes - Seluruh dewan dari badan amal Muslim terbesar di Inggris akan mengundurkan diri menyusul posting media sosial anti-Semit oleh direkturnya, yang sudah menjadi pengganti wali yang juga mengundurkan diri karena komentar kontroversial.

Almoutaz Tayara, direktur dewan amal Islamic Relief Worldwide (IRW) yang berbasis di Birmingham, telah memposting di halaman Facebook-nya pada tahun 2014 dan 2015 sebuah kartun yang menggambarkan mantan presiden AS Barack Obama mengenakan Bintang Daud bersama Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Assad Suriah di pangkuannya, berkata, "Matilah Amerika!"Pos lain menyebut para pemimpin kelompok militan Palestina Hamas "orang-orang hebat" dan Israel sebagai "musuh Zionis". Menurut pernyataan dari badan amal tersebut, Tayara mengatakan dia "sangat malu" dengan postingan tersebut.Tayara juga mengepalai Islamic Relief Germany, afiliasi independen IRW, yang dilaporkan mengetahui postingan tersebut pada tahun 2017, ketika seorang peneliti Jerman bernama Sigrid Herrmann-Marschall menemukan dan menerbitkannya dalam sebuah postingan blog. Tayara menghapusnya dan meminta maaf, dan diizinkan untuk melanjutkan posisinya dengan afiliasi. IRW mengklaim bahwa mereka hanya mengetahui kutipan minggu ini, namun, telah didekati oleh The Times, yang pelaporannya memberikan perhatian yang jauh lebih luas pada komentar sebelumnya.Tayara adalah direktur pengganti untuk Heshmat Khalifa, yang meninggalkan posisinya setelah komentar kontroversial yang dia buat secara online di mana dia menyebut orang Israel sebagai "cucu monyet dan babi" ditemukan. Pos itu dan lainnya dilaporkan oleh The Times pada bulan Juli, dan IRW mengecam mereka sebagai "kebencian" dan menggantikan Khalifa, yang telah bekerja dengan badan amal tersebut sejak 1999.Badan amal tersebut, yang memberikan bantuan pembangunan seperti makanan dan air kepada komunitas miskin di 40 negara, berjanji untuk meninjau prosesnya dalam memilih wali dan "menyaring" postingan media sosial mereka sebelumnya.“Saya tidak bermaksud menghina komunitas Yahudi dan saya juga tidak memiliki pandangan yang anti-Semit,” kata Khalifa saat itu.IRW sekali lagi berjanji untuk meninjau "proses pemeriksaan dan penyaringan" untuk penunjukan senior dan eksekutif setelah skandal Tayara.[IT/r]