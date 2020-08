AS Menyerahkan Pangkalan Militer Kepada Pasukan Irak 

IslamTimes- Penarikan itu terjadi pada Minggu setelah beberapa serangan roket yang menargetkan pangkalan militer tersebut.

Pasukan AS dan sekutunya telah ditarik dari pangkalan Taji di utara ibu kota Irak Baghdad dan menyerahkannya kepada pasukan keamanan Irak.Penarikan itu terjadi pada Minggu setelah beberapa serangan roket yang menargetkan pangkalan militer tersebut."Pergerakan personel militer koalisi adalah bagian dari rencana jarak jauh yang dikoordinasikan dengan pemerintah Irak," kata militer AS dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa pangkalan Taji menampung hingga 2.000 pasukan, yang sebagian besar berangkat musim panas ini.Pasukan AS yang tersisa, katanya, akan berangkat dalam beberapa hari mendatang setelah menyelesaikan penyerahan peralatan kepada pasukan keamanan Irak.Militer AS lebih lanjut mengatakan bahwa penarikan hari Minggu adalah pengalihan kedelapan dari pangkalan Irak kembali ke pasukan lokal.Mayor Jenderal Tahseen al-Khafaji, juru bicara operasi gabungan Irak, membenarkan bahwa pangkalan Taji "digunakan untuk melatih, mempersiapkan, dan merehabilitasi pasukan Irak oleh pasukan Australia, Selandia Baru, dan Amerika.""Sekarang akan didedikasikan untuk penggunaan pasukan keamanan Irak," katanya kepada Kantor Berita Irak.Sementara itu, TV al-Dijlah melaporkan bahwa situs pelatihan Taji telah diserahkan kepada Irak dan situs lainnya akan mengikuti sesuai jadwal.(IT/TGM)